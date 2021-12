AfD-Bundestagsabgeordneter Huber verlässt Fraktion und Partei

Huber teilte seinen Austritt aus der AfD und ihrer Bundestagsfraktion in einer AfD-internen Mitgliedergruppe auf Facebook mit. Dort schreibt der Abgeordnete aus Nandlstadt im Landkreis Freising, er habe sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen und sei sich nicht zu schade, "persönliche Konsequenzen zu ziehen in einem Berufsfeld, in dem die Kultur der Verantwortungslosigkeit weit verbreitet ist".

Konsequenz aus Tipp zu falschem Corona-Testergebnis

Einen konkreten Grund für den Rücktritt gibt Huber nicht an. Auf BR-Nachfrage sagte er aber, er ziehe Konsequenzen nach seinem Kommentar im Nachrichtendienst Telegram: Dort hatte der 34-jährige AfD-Politiker Mitte Dezember in einem internen AfD-Chat Hinweise gegeben, wie man sich ein positives PCR-Testergebnis erschleichen könne, ohne selbst infiziert zu sein.

"Der Inhalt hatte nichts Strafrechtliches", betont Huber, er habe im Kommentar eine "kreative Idee" gesehen, die nicht ernst gemeint gewesen sei. Dennoch wolle er aus dem Vorfall nun politische Konsequenzen ziehen.

Mitglied der "Alternativen Nachrichtengruppe Bayern"

Huber war auch Mitglied und einer der Administratoren der internen Telegramgruppe "Alternative Nachrichtengruppe Bayern" der Bayern-AfD. In dem Chatforum, dessen Inhalt der BR Anfang Januar exklusiv veröffentlichte, machten Umsturzgedanken, rassistische und islamfeindliche Äußerungen sowie Bürgerkriegsfantasien und Verschwörungsmythen die Runde. Auch Huber fiel mit verschwörungstheoretischen Aussagen auf.

Huber ist Kreisrat in Freising und Kreisvorsitzender der AfD in Freising-Pfaffenhofen. Beide Ämter wolle er niederlegen, sagt Huber, im Bundestag werde er als fraktionsloser Abgeordneter seine politischen Überzeugungen weiter vertreten, die er nach wie vor mit der AfD teile. "Ich bin weiter ein politischer Kopf", sagt Huber und kündigte an, auch an aktuellen Spontan-Demonstrationen der Impfgegner weiter teilzunehmen.

Uwe Witt geht wegen "Grenzüberschreitungen"

Als Reaktion auf "Grenzüberschreitungen" von AfD-Mitgliedern hat auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Witt seinen Austritt aus der Partei und der Fraktion erklärt. Sein Mandat will der Abgeordnete aus Schleswig-Holstein, der als Vertreter der moderaten Strömung in der Partei galt, ebenso wie Huber weiter ausüben.

Bundesvorstand zeigt keine "klare Kante"

In einem Schreiben an die AfD-Bundesgeschäftsstelle und die Landesgeschäftsstelle der Partei in Kiel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, führte Witt weiter aus, er habe öffentlich immer "klare Positionen in Bezug auf parteiinterne Vorgänge" artikuliert. Zudem habe er darauf hingewiesen, dass er Konsequenzen ziehen würde, falls "diese benannten Grenzüberschreitungen innerhalb der Partei die Bundestagsfraktion erreichen sollten oder der Bundesvorstand keine klare Kante bei Grenzüberschreitungen von Parteimitgliedern beweist".