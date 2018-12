Ätna: Vier Verletzte nach Ausbruch und Erdbeben in Sizilien

Seit Montagmorgen ist der Ätna auf Sizilien wieder aktiv. Die Folge sind mehrere Ausbrüche und hunderte Erdbeben auf Sizilien. Alleine seit Mitternacht wurden in der Region elf Erdbeben mit einer Stärke über 2,0 gemessen, so der Sender RAI. Das stärkste Beben mit 4,8 auf der Skala führte zu Beschädigungen an Gebäuden und vier Verletzten. Sie wurden durch herabfallende Trümmer verletzt.

Zahlreiche Menschen in der Region haben die Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Straße verbracht. Sie wollten sich der Gefahr einstürzender Häuser und herabfallender Gebäudeteile entziehen.

Ätna weiter aktiv - Keine Entwarnung

Der größte und aktivste Vulkan Europas ist auch weiterhin aktiv. Durch den Ausbruch des Ätna habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Dienstag. In der Gemeinde Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder. Eine wichtige Autobahn in der Region ist gesperrt. Der Flughafen in Catania ist nicht von den aktuellen Erdbeben betroffen.