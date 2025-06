Ätna spuckt Lava: Was Sie über den Ausbruch wissen sollten

Beeinträchtigt der Ätna-Ausbruch den Pfingst-Flugverkehr?

Die Behörden veröffentlichten am Montagvormittag eine Warnung an Fluggesellschaften: Die Rauchwolke reichte danach bis in eine Höhe von 6,5 Kilometern. Noch am gleichen Tag wurde die Warnung jedoch von der anfänglichen Alarmstufe Rot über Orange auf Gelb herabgestuft. Der nahegelegene Flughafen in Catania blieb durchgehend geöffnet.

Das Bundesluftfahrtamt rät Flugreisenden Richtung Sizilien auf BR24-Anfrage, vor Reiseantritt den aktuellen Status des gebuchten Fluges zu prüfen und sich gegebenenfalls an ihren Reiseveranstalter oder ihre Fluggesellschaft zu wenden.

Was sollten Touristen vor Ort beachten?

Im Internet veröffentlichte Videos zeigen Touristen, die einen Hang des Vulkans hinunterhasten. Spektakuläre Bilder - doch das Besteigen des Ätna ist nicht nur für Motivjäger derzeit zu gefährlich: Catanias Zivilschutzchef Salvo Cocina ruft Urlauber dazu auf, den Vulkan zu meiden. Jenseits der Gipfelzone, so Vulkanologe Boris Behnke, macht aber vor allem der Ascheregen den Menschen zu schaffen.

Video-Post auf X: Touristen auf dem Ätna