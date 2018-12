Ätna: Mehrere Verletzte nach Ausbruch und Erdbeben auf Sizilien

Nach ersten Berichten von vier Verletzten erhöhte sich die Zahl im Laufe des Vormittags auf insgesamt zehn. Etliche, vor allem ältere Gebäude wurden beschädigt oder stürzten ein. Die größten Schäden richteten die Beben in Zafferana Etnea an. Putz bröckelte von Fassaden, Mauern von Häusern stürzten ein. Stark beschädigt wurde auch eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert.

Ätna weiter aktiv - Keine Entwarnung

Der größte und aktivste Vulkan Europas ist auch weiterhin aktiv. Durch den Ausbruch des Ätna habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Dienstag. In der Gemeinde Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder. Eine wichtige Autobahn in der Region ist gesperrt. Der Flughafen in Catania ist nicht von den aktuellen Erdbeben betroffen.