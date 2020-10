Ärztepräsident Reinhardt widerruft Zweifel an Alltagsmasken

Nach der anhaltenden Kritik an seinen Aussagen - auch aus den eigenen Reihen - hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, reagiert. In einer gemeinsamen Erklärung mit zahlreichen Vertretern von Medizinverbänden schreibt er: "Trotz aller noch bestehender Unsicherheit resultiert aus den Daten aus Sicht der Unterzeichner die klare Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes." Die Studien wiesen darauf hin, dass sowohl die Übertragung auf andere als auch die Selbstansteckung durch Alltagsmasken reduziert wird.

Auch die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft "Marburger Bund", Susanne Johna, zählt zu den Verfassern der Mitteilung. Sie hatte Reinhardt zuvor scharf kritisiert. Er stehe mit seiner persönlichen Auffassung im Widerspruch zur aktuellen Studienlage und diskreditiere damit das seit Monaten wirksame Konzept zur Minimierung der Infektionen.

Reinhardt sorgte mit Aussagen im ZDF für Aufsehen

Reinhardt hatte vor zwei Tagen in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Nutzen der Alltagsmasken gezweifelt. Er sei nicht überzeugt, weil es auch keine wissenschaftliche Evidenz darüber gebe, dass sie wirklich hilfreich sind. "Schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz, andere anzustecken."

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, bedauerte das Hin und Her bei den Aussagen zur Alltagsmaske. "Was einer der Vorsitzenden sagt, stellen die anderen gleich wieder infrage", sagte er. Das lähme die Bereitschaft der Bevölkerung, sich an die einfachsten Hygiene-Regeln zu halten. Leidtragende seien Schwerkranke und Pflegebedürftige.