Berliner Ärzte: Befunde von Nawalny weisen auf Vergiftung hin

Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, teilte die Klinik am Montag in Berlin mit. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr.

Nawalny wird mit Gegenmittel behandelt

Nach seiner Ankunft am Samstagmorgen in Berlin sei Nawalny eingehend untersucht worden. Die konkrete Substanz sei bisher noch nicht bekannt, so die Sprecherin der Klinik. Erste klinische Befunde wiesen aber auf eine Vergiftung "durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer hin".

Die Wirkung des Giftstoffs sei mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen worden, Nawalny werde nun mit dem Gegenmittel Atropin behandelt. Laut der Sprecherin ist der Ausgang der Erkrankung weiterhin unsicher. Auch Spätfolgen, besonders im Bereich des Nervensystems können zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Behandelnde Ärzte in Omsk verneinten zuvor Verdacht auf Vergiftung

Zuvor hatten die russischen behandelnden Ärzten im sibirischen Omsk eine "Stoffwechselstörung" für das Krankheitsbild Nawalnys für wahrscheinlicher gehalten, die möglicherweise durch "starken Abfall des Blutzuckerspiegels" zustande gekommen sei. Sie hätten alles Notwendige getan, so der Chefarzt der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski. Nawalnys Vertrauten waren jedoch weiterhin von einer Vergiftung ausgegangen.

Kreml-Kritiker wurde zur Behandlung nach Berlin geholt

Nawalny war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in Omsk wurde er zunächst in einer Klinik dort behandelt, ehe er am Wochenende nach Berlin geflogen wurde. Seit dem Wochenende behandeln Berliner Ärzte den russischen Oppositionspolitiker Nawalny an der Charité. Der 44-Jährige befindet sich dort auf einer Intensivstation und liegt weiterhin im künstlichen Koma.