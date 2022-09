Ärzte in Sorge um Queen Elizabeth II.

Queen zuletzt immer öfters kraftlos

Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch einreichte und gleich darauf Liz Truss, die sie zur neuen Premierministerin ernannte.

Zum Artikel: "Die Queen wird 96 Jahre alt"

Schon der Ort für die Audienzen mit Truss und Johnson war ungewöhnlich. Normalerweise empfängt die Queen scheidende oder ins Amt kommende Regierungschefs in ihrer Hauptresidenz Buckingham Palace in London. Doch weil ihr das Gehen zunehmend schwerfällt, reisten die beiden Politiker auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands, wo sich die Königin traditionell von Juli bis September aufhält.

Zum Artikel: "Großer Andrang bei Parade zu Ehren von Queen Elizabeth"

Premierministerin Truss äußert sich beunruhigt

Die neue britische Premierministerin Liz Truss reagierte betroffen auf die Nachricht. Ganz Großbritannien ist nach ihren Worten "zutiefst beunruhigt". "Meine Gedanken - und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich - sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie", erklärte Truss auf Twitter.