Ärzte fordern Lockdown-Verlängerung

In den Kliniken gibt es keine Atempause: "Die Belastung durch die Versorgung der Patienten mit Covid-19 ist auch an den Feiertagen weiter angestiegen", sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, am Samstag der Funke Mediengruppe. Hinzu komme, dass immer mehr Patienten auf den Intensiv- und Infektionsstationen mit immer weniger Personal versorgt werden müssten, weil sich auch das Krankenhauspersonal mit dem Virus infiziere. Diese extreme Arbeitslast sei dauerhaft nicht zu schultern.

Mit Blick auf die Bund-Länder-Schalte am kommenden Dienstag fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund dringend eine bundesweit einheitliche Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen: "Das Gesundheitssystem braucht dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen ist. Anders werden wir die Lage nicht in den Griff bekommen", so Johna.

Johna: In den nächsten drei Monaten keine Entlastung

Die Vorsitzende des Marburger Bunds dämpfte die Hoffnung auf eine rasche Entspannung durch den Start der Impfungen: "Bei allem Optimismus muss uns klar sein, dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres kaum Entlastung für das Infektionsgeschehen zu erwarten ist."

Angesichts der neuen hochinfektiösen Virusvariante sei das Ziel einer Inzidenz von 50 Fällen pro Woche auf 100.000 Einwohner besonders wichtig: "Wir dürfen diese Zielmarke nicht aus den Augen verlieren." Vorschläge, die Corona-Strategie zu ändern und nur noch Risikogruppen zu schützen, wies die Medizinerin zurück: "Die mehr als 20 Millionen Menschen in hohem Alter oder mit Vorerkrankungen lassen sich nur konsequent schützen, wenn die Übertragung des Virus in der gesamten Bevölkerung abnimmt."

Janssen: Auswirkungen der Feiertage zeigen sich noch

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, fordert Einschränkungen bis zu einer noch niedrigeren Inzidenz: "Wir Intensivmediziner raten dringend dazu, bis zu einem Inzidenzwert von unter 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche keine Lockerungen in Aussicht zu stellen", sagte er der "Rheinischen Post". Angesichts der aktuellen Lage gebe es keine Möglichkeit, den derzeit bis 10. Januar geltenden Lockdown tatsächlich zu beenden.

Das Divi-Intensivregister, das bundesweit Daten zur Belegung der Intensivstationen sammelt, hatte am Freitag 5.598 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung gemeldet. 3.111 von ihnen mussten demnach beatmet werden. Insgesamt waren 21.639 Intensivbetten in Deutschland belegt und 4.836 frei.

Die Auswirkungen der Weihnachtsfeiertage würden erst Ende nächster Woche in den Krankenhäusern sichtbar, so Janssen. Die Effekte von Silvester dann noch deutlich später. "Ich rechne damit, dass wir erst im Sommer von einer nachhaltigen Entspannung auf den Intensivstationen sprechen können."

Immer mehr Politiker fordern längeren Lockdown

Auch seitens der Politik hatten sich die Forderungen nach verlängerten Kontaktbeschränkungen in den letzten Tagen gemehrt: Bundesgesundheitsminister Spahn etwa hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Beschränkungen "lieber jetzt am Stück eine Woche zu lang als eine Woche zu wenig" bestehen bleiben.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder glaubt nicht an ein Ende des Lockdowns am 10. Januar: "Es kommt jetzt nicht darauf an, die bequemste Lösung zu finden, sondern die wirkungsvollste." SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach betonte gegenüber der "Rheinischen Post", nur der konsequente und verlängerte Lockdown führe zu geringeren Corona-Zahlen. Die gerade angelaufenen Impfungen haben seiner Ansicht nach bis Ende März "keinen nennenswerten Einfluss auf die Infektionszahlen".

Merkel und die Ministerpräsidenten beraten am 5. Januar

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem 10. Januar mit dem bundesweiten Lockdown weitergeht. Zuvor beraten die Kultusminister am Montag über die Situation der Schulen.

Handel rechnet nicht mit baldigem Ende des Lockdowns

Im Einzelhandel stellt man sich bereits auf längere Ladenschließungen ein. "Ich fürchte, dass die Läden am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürfen. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, wird bis dahin wohl nicht zu erreichen sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Deutschen Presse-Agentur.

Vorrangiges Ziel müsse sein, die Geschäfte wieder zu öffnen, sobald dies aus Sicht der Virologen wieder möglich sei und sie dann auch geöffnet zu halten. "Wir können uns nicht von einem Lockdown zum nächsten entlanghangeln. Das werden viele Tausende Handelsunternehmen, insbesondere Modehäuser, nicht überstehen", warnte Genth.

Kritik an Reglung der Finanzhilfen

Auch die Hilfen durch den Bund würden in der Krise nicht viel helfen. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind." Dadurch habe der Einzelhandel keinen ausreichenden Zugang zu Staatshilfen.

In den nächsten Monaten drohe eine Insolvenzwelle im Einzelhandel, warnte Genth. Viele Handelsunternehmen, die von dem zweimaligen Lockdown betroffen seien, hätten ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt und benötigten jetzt wirtschaftliche Unterstützung. Andernfalls drohe das Aus "für bis zu 50.000 Geschäfte".