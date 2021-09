Ärzte-Demo: Klimaschutz als Gesundheitsvorsorge begreifen

Ärzte, Pflegekräfte und Menschen aus verschiedenen Gesundheitsberufen kommen heute nach Berlin, um einen konsequenten Klimaschutz zu fordern, der die Erderwärmung verlässlich auf maximal 1,5 Grad begrenzt. Ihr Appell richtet sich im Vorfeld der Bundestagswahl an alle Parteien.

Die Demo, die von "Health for future" und der "Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG)" veranstaltet wird, startet am Charité Bettenhochhaus. Vor dem Reichstagsgebäude wollen die Teilnehmenden in medizinischer Berufskleidung dann ein riesiges Rezept aufstellen. Mit der Aktion wollen sie deutlich machen, dass die Klimakrise als medizinischer Notfall angesehen werden müsse.

Medizinischer Notfall: Klimakrise

Auch Mediziner und Pflegekräfte aus Bayern nehmen an der Veranstaltung teil, manche fahren sogar mit dem Fahrrad von München nach Berlin. Für Leonhard Schmitt, Doktorand an der TU München ist es wichtig, teilzunehmen.

"Ich werde Arzt, um Menschenleben zu retten", sagt er. Doch die beste Medizin werde in Zukunft nichts mehr bewirken, wenn Politiker und Politikerinnen nicht endlich dafür sorgten, dass die Zerstörung der Lebensgrundlagen aufhöre, so Schmitt, der auch Mitglied bei "Health for Future" ist.

Mit der Frage "Wer rettet 150.000 Menschenleben?", beziehen sich die Veranstalter auf eine 2021 in der Fachzeitschrift "Lancet Planetary Health" veröffentlichte Studie. Der zufolge könnten allein in Deutschland etwa 150.000 vorzeitige Todesfälle durch wirksamen Klimaschutz verhindert werden.

Studie belegt: Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz

Die Lancet-Studie bezieht in diese Rechnung viele verschiedene Klimaschutzmaßnahmen ein, die dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens noch einzuhalten. Seit 2016 misst und untersucht der internationale "Lancet Countdown" anhand von über 40 Indikatoren, wie stark der Klimawandel in vielen Ländern der Welt fortschreitet.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Auswirkungen auf die globale Gesundheit. Über 35 internationale Forschungsinstitutionen sowie einige UN-Organisationen sind daran beteiligt. Auf Initiative der "Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit" wurden in den vergangenen beiden Jahren auch politische Empfehlungen für Deutschland veröffentlicht.

Neue Regierung muss mehr Verantwortung übernehmen

Für die Organisatoren und Mitglieder von "Health for Future" und der "Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit" ist es eine Tatsache, dass zum Wohle der Gesundheit der Menschen in Deutschland die Politik ambitioniertere Ziele stecken und wirksame Maßnahmen durchführen muss. "Noch können wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels verhindern", sagt Dr. med. Jörg Schmid aus München.

Dafür müsse effektiver Klimaschutz jetzt aber dringend umgesetzt werden. Emissionen in der Lebensmittelproduktion oder der Energieversorgung ließen sich vermindern, die Maßnahmen seien fertig ausgearbeitet und die Wissenschaft klar. Jetzt gehe es darum sie endlich umzusetzen.

Das 1,5 Grad dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, so die Organisatoren. Sonst könnte es in Zukunft noch deutlich mehr Todesopfer geben. Dazu gehören zum Beispiel Todesfälle durch Hitzewellen. Auf der anderen Seiten würde sauberere Luft Erkrankungen der Atemwege verhindern. "Die Lancet-Studie zeigt, dass allein die Nebeneffekte der Maßnahmen, die durchgeführt werden müssten, um dieses Temperaturziel zu erreichen, sehr positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hätten", sagt Schmid.

Nebeneffekte des Klimaschutzes

Sogenannte "Co-benefits" entstehen zum Beispiel bei der Luftqualität, wo sowohl beim Verkehr als auch bei der Energiegewinnung Emissionen eingespart werden könnten. Eine fleischärmere Ernährung sowie mehr individuelle Bewegung – etwa durch Radfahren - kommen Experten zufolge der Gesundheit ebenfalls zugute. Verbindlicher Klimaschutz sei also nichts, wovor die Menschen Angst haben müssten, im Gegenteil - er steigere Gesundheit und Lebensqualität.