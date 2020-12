Ärzte appellieren zu Vernunft an Weihnachten

Angesichts der hohen Infektionszahlen und der angespannten Lage in den Krankenhäusern solle sich "jeder kritisch fragen, ob er wirklich die gesetzlichen Höchstgrenzen für Zusammenkünfte ausreizen muss", erklärte Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, der "Rheinischen Post".

Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), schloss sich dem Appell an: "Wir Intensivmediziner bitten die Leute dringend, an Weihnachten lieber nicht Oma und Opa zu besuchen, sondern wirklich zu Hause zu bleiben", sagte der Chef der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin der "Rheinischen Post". Nur "maximale Kontaktbeschränkungen" könnten eine dritte Welle des Coronavirus verhindern.

Negative Tests dürfen nicht zu sorglosem Umgang verleiten

"Natürlich wollen wir alle Isolation und Einsamkeit vor allem von älteren Familienmitgliedern an den Festtagen vermeiden. Aber gerade diese Bevölkerungsgruppe ist ganz besonders von Corona bedroht", sagte der Ärztepräsident Reinhart. Ein negatives Testergebnis, beispielsweise vor Familienfeiern, dürfe nicht zur Sorglosigkeit verleiten. Diese Tests hätten durchaus ihre Berechtigung, so Reinhart. Doch negative Testergebnisse seien immer nur eine Momentaufnahme und können am nächsten Tag schon positiv ausfallen.

Corona-Zahlen in Deutschland bleiben weiterhin hoch

Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben auch zum Start in die Weihnachtstage angespannt. Binnen eines Tages wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 32 195 neue Fälle und 802 Todesfälle übermittelt. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstag bei 196,2 - und damit nur knapp unter dem Höchststand von 197,6 vom Dienstag.

Geringere Test- und Meldeaktivität an den Weihnachtsfeiertagen

Wie aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts von Mittwochabend hervorgeht, sind die Test-Kapazitäten in der Weihnachtswoche deutlich geringer. "Insgesamt ist während der Feiertage mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen", schreibt das RKI. Die Daten dazu könnten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben. Demnach können die Labore in Kalenderwoche 52 (21.12. bis 27.12.) rund 1,2 Millionen PCR-Tests durchführen. Zum Vergleich: In Kalenderwoche 51 wurden in Deutschland knapp 1,6 Millionen Tests tatsächlich durchgeführt. Dabei lagen die Kapazitäten mit rund 2,0 Millionen noch deutlich darüber.

Erste Impfdosen werden am Samstag verteilt

Derweil laufen die Vorbereitungen zum Impfstart in Deutschland auf Hochtouren. Die ersten Impfungen sind am Sonntag direkt nach Weihnachten geplant. Die ersten 151 125 Impfdosen der Unternehmen Biontech/Pfizer werden nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, die zurzeit den Vorsitz der Länder-Gesundheitsministerkonferenz innehat, am Samstag erwartet. Von einem zentralen Depot aus wird dann verteilt. Genauere Angaben zum Auslieferprozess gab es zunächst nicht. Aus Sicherheitsgründen äußere man sich "nicht zu den Details der einzelnen Lieferungen", teilte ein Sprecher von Pfizer am Mittwoch mit.