Arztrezept, Quarantäne und Immobilie: Das ist ab November anders

Mit Beginn des Monats November greifen nicht nur die neuen Corona-Regelungen der Bundesregierung, auch weitere Gesetzesänderungen treten in Kraft. So kommen auf Immobilienbesitzer mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz Veränderungen zu. Außerdem soll freiwillige Nutri-Core-Anzeige Hinweise auf die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln geben. Die Änderungen von November im Überblick.

Dosierungsangaben für Medikamente auf ärztlichen Rezepten

Ärzte müssen künftig auf Rezepten für Medikamente genaue Angaben zur Dosierung machen. Somit sollen Medikationsfehler oder Informationslücken zwischen Arzt, Apotheke und Patient umgangen werden. Soll der Patient zum Beispiel morgens, mittags und abends jeweils eine Tablette nehmen, wird dies mit "1-1-1" auf dem Rezept angegeben.

Nur wenn dem Patienten ein alternativer Medikationsplan vorliegt, kann der Arzt auf eine Dosierungsanleitung auf dem Rezept verzichten. Dafür muss aber die Kennzeichung "Dj" ("Dosierungsanweisung vorhanden: ja") vermerkt sein. Wird ein Medikament von der Apotheke direkt an den Arzt weitergegeben, entfällt auch hier die Pflicht zur Medikationsangabe.

Nutri-Score-Ampel soll Ernährungshinweise geben

Um schneller auf Inhaltsstoffe in Lebensmitteln aufmerksam zu machen, können ab dem 1. November Lebensmittel mit der Nährwertampel Nutri-Score ausgestattet werden. Die fünfstufige Farb-Buchstaben-Kombination soll auf der Vorderseite des Produkts abgebildet werden und es Verbrauchern erleichtern, gesunde Produkte in Lebensmittelgeschäften zu erkennen. Außerdem sollen die Inhaltsstoffe der Lebensmittel innerhalb einer Produktgruppe direkter zu vergleichen sein. In die Gesamtbewertung fließen dabei Angaben zu Zucker, Fett und Salz, aber auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe und Proteine.

Die aus Frankreich stammende Bewertungsskala reicht vom Bestwert "A" auf einem dunkelgrünem Feld für die beste Bilanz über ein gelbes "C" bis hin zum roten "E" für die ungünstigste. Für die Hersteller ist die Nutzung der Ampel freiwillig, sie sind nicht verpflichtend die Skala an ihrem Produkt anzubringen.

Neues Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Änderungen auch für Vermieter

Ab dem 1. November soll das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) das bisher geltende Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung und das erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammen führen. Somit soll es ein einheitliches Regelwerk für die energetischen Anforderungen zum Bau eines Gebäudes geben, in dem auch Punkte wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien integriert sind.

Im neuen Gesetz soll unter anderem geregelt werden, dass Bauherren eines Neubaus mindestens eine erneuerbare Energie nutzen müssen. Bei wesentlichen Renovierungen muss zudem ein Energieberater hinzugezogen werden, der auch den sogenannten Energieausweis ausstellen kann. Neben Verkäufern und Vermietern sind nun auch Makler verpflichtet diesen bei Besichtigungen unaufgefordert vorzulegen. Potenzielle Mieter und Käufer bekommen so einen Einblick in die energetische Qualität der Immobilie und anfallende Energiekosten. Neu ist außerdem, dass in dem Ausweis die CO2-Emissionen des Gebäudes angegeben werden muss.

Neue Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Wer bisher von einer Risikogebietsreise zurückkehrte, konnte eine mögliche Quarantäne umgehen, wenn ein negativer Corona-Test der letzten 48 Stunden vorlag. Mit der neuen Muster-Quarantäneverordnung des Bundeskabinetts treten ab 08. November 2020 Veränderungen in Kraft. Wie die Quarantäneregelung in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird, liegt jedoch in der Hand der jeweiligen Landesregierungen. Der Beschluss der Bundesregierung soll nur als Basis gelten.

Dort heißt es, dass Reisende, die sich innerhalb der letzten zehn Tage in einem vom RKI eingestuften Risikogebiet aufgehalten haben, zu einer zehntägigen Quarantäne verpflichtet werden. Außerdem müssen Betroffene sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Die Dauer der zehntägigen Selbstisolation kann nur vorzeitig durch einen Corona-Test nach fünf Tagen verkürzt werden. Fällt das Testergebnis negativ aus, endet auch die Quarantänepflicht. Sollten innerhalb der zehn Tage dennoch Symptome auftreten, muss ein erneuter Test gemacht werden.