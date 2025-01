Ältester Mensch der Welt mit 116 Jahren gestorben

Der wohl älteste Mensch der Welt, die Japanerin Tomiko Itooka, ist im Alter von 116 Jahren gestorben. Itooka starb bereits am 29. Dezember in einem Pflegeheim in Ashiya, wie der Bürgermeister der südjapanischen Stadt am Samstag mitteilte.

Guinness-Buch der Rekorde: Seit August ältester Mensch der Welt

Itooka war im Augst vergangenen Jahres laut Guinness-Buch der Rekorde zum weltweit ältesten Menschen geworden, nachdem die 117 Jahre alte Maria Branyas verstorben war, wie die Gerontology Research Group mitteilte. "Frau Itooka hat uns mit ihrem langen Leben Mut und Hoffnung gemacht. Dafür danken wir ihr", schrieb Ashiyas Bürgermeister Ryosuke Takashima.

Itooka wurde am 23. Mai 1908 in Osaka geboren. Sie soll Bananen und ein japanisches Getränk mit Joghurt-Geschmack namens Calpis geliebt haben.

Brasilianerin Inah Canabarro erbt den Titel

Itooka soll zweimal den 3.067 Meter hohen Berg Ontake bestiegen haben. Laut Guinness-Buch hatte sie im Alter von 20 Jahren geheiratet und bekam zwei Töchter und zwei Söhne. Im Zweiten Weltkrieg soll sie Managerin des Büros der Textilfabrik ihres Mannes gewesen sein. Nach dessen Tod 1979 soll sie alleine in Nara gelebt haben. Ein Sohn und eine ihrer Töchter sollen vor ihr verstorben sein. Sie hinterlässt fünf Enkelkinder.

Laut der Gerontology Research Group ist jetzt die 116 Jahre alte brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas der älteste Mensch der Welt. Sie soll 16 Tage nach Itooka zur Welt gekommen sein.

Demografische Krise: Japan überaltert seit Jahren

Japan erlebt seit Jahren eine massive demografische Krise mit einem Geburtenknick und einer alternden Bevölkerung. Von den 124 Millionen Einwohnern sind rund ein Drittel 65 Jahre alt oder älter. Mehr als 95.000 Japanerinnen und Japaner sind älter als 100 Jahre, 88 Prozent von ihnen sind Frauen.

Mit Informationen von AFP und dpa