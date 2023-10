Ägyptischer Polizist erschießt zwei Israelis

In Ägypten hat ein Polizist auf israelische Touristen geschossen und mindestens drei Menschen getötet. Der Mann habe in Alexandria das Feuer eröffnet und zwei Menschen aus Israel und einen aus Ägypten erschossen, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.

Angriff auf israelische Touristen an der Pompeiussäule

Der Fernsehsender Extra News berichtete unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten, bei dem Angriff an der Pompeiussäule sei eine weitere Person verletzt worden. Der Polizist habe "wahllos" auf eine israelische Reisegruppe geschossen. Der mutmaßliche Angreifer sei in Haft.

Der israelische Rettungsdienst Saka teilte mit, es habe zwei Tote in Alexandria gegeben. Sicherheitskräfte riegelten den Tatort ab. In sozialen Medien kursieren Aufnahmen, auf denen zwei Menschen zu sehen sind, die regungslos auf dem Boden liegen. Eine Gruppe Männer kümmert sich um einen weiteren. Außerdem ist zu hören, wie eine Frau nach einem Krankenwagen schreit.

Angriff erfolgte während Gegenmaßnahmen Israels gegen die Hamas

Der Angriff erfolgte, während das israelische Militär gegen Hamas-Kämpfer vorgeht, die aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen sind und Hunderte von Menschen getötet haben. Ägypten hat vor Jahrzehnten Frieden mit Israel geschlossen und fungiert seit langem als Vermittler im israelisch-palästinensischen Konflikt. Es gibt jedoch eine starke anti-israelische Stimmung im Land.