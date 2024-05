Grenz-Zwischenfall: Schusswechsel zwischen Ägypten und Israel

In Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist nach ägyptischen Angaben ein Grenzsoldat bei einem Schusswechsel mit israelischen Truppen getötet worden. Das ägyptische Militär teilte am Montag mit, dass ein ägyptischer Grenzschützer bei einem "Schusswechsel" im Grenzgebiet von Rafah zum Gazastreifen, wo israelische Streitkräfte stationiert sind, getötet worden sei. Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden.

Der Zwischenfall werde derzeit untersucht, erklärte die israelische Armee ihrerseits. Es seien Gespräche mit den ägyptischen Behörden im Gange. Zu den Hintergründen des Vorfalls verlautete zunächst nichts.

Unklar, wer zuerst geschossen hat

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete unter Berufung auf Kreise der Armee, dass ägyptische Soldaten das Feuer eröffnet hätten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Dem Bericht zufolge sollen bei dem anschließenden Schusswechsel weitere Soldaten aus dem Nachbarland verletzt worden sein. Ein ägyptischer Regierungsvertreter sagte dagegen der Nachrichtenseite Al-Arabi, dass die israelischen Truppen zuerst geschossen hätten.

Die Lage an der Grenze hatte sich zuletzt nach der Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes in Rafah im Süden des Gazastreifens weiter zugespitzt. Die Armee will dort nach eigenen Angaben Bataillone der islamistischen Hamas zerschlagen.