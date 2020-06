ADAC-Test: Viele Tunnel in Italien mangelhaft

Italienische Tunnel könnten unsicher bleiben

In Italien sind die meisten Tunnel und Autobahnen in Privatbesitz. Allein sechs der getesteten Tunnel gehören der privaten Gesellschaft "Autostrade per l’Italia". Der ADAC befürchtet nun, dass die Mängel aus Geldgründen nicht schnell behoben werden könnten. Denn aufgrund der Corona-Krise sind den Betreibern auch Mauteinnahmen weggebrochen. Das könnte sich auf die Sanierung der Bauwerke auswirken. Die Straßen-Infrastruktur in Italien gilt als marode. Seit dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua im August 2018 wird darüber wieder verstärkt diskutiert.

Autofahrer sollten sich auf Tunnel-Durchfahrt vorbereiten

Um möglichst sicher durch den Tunnel zu kommen, sollten Autofahrer nur mit ausreichend gefülltem Tank einfahren, rät der ADAC. Im Tunnel ist ausreichend Abstand zum Vordermann wichtig; Geschwindigkeitsbegrenzungen sollten unbedingt beachtet werden. In Röhren mit Gegenverkehr ist es ratsam, sich am rechten Fahrbahnrand zu orientieren. Im Falle einer Panne empfiehlt der Automobilclub, Hilfe über die Notrufeinrichtung im Tunnel zu alarmieren. Bei einem Feuer sollten die Autoinsassen den Tunnel zu Fuß über die Notausgänge verlassen und ihr Fahrzeug stehenlassen.

EU-Richtlinie wird nicht überall umgesetzt

Die Europäische Union hat 2004 eine Sicherheits-Richtlinie für Straßentunnel erlassen. Bis April vergangenen Jahres hatten die Mitgliedsstaaten Zeit, das umzusetzen. Einige Länder haben diese Mindeststandards bislang immer noch nicht oder nur teilweise umgesetzt. Im vergangenen Herbst hat die EU-Kommission deshalb Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien, Kroatien, Belgien, Bulgarien und Spanien eingeleitet.

ADAC reagierte mit Tunnel-Tests auf Unglücke

Der in München ansässige ADAC untersucht seit 1999 wichtige Tunnel in Europa auf ihre Sicherheit. Seitdem wurden etwa 400 entsprechende Bauwerke unter die Lupe genommen. Vorausgegangen waren Unglücke im österreichischen Tauerntunnel und im Mont-Blanc-Tunnel in Frankreich mit vielen Opfern.