ADAC: E-Scooter ersetzen keine Autofahrten

Ein Jahr nach der Zulassung von E-Scootern in Deutschland sieht der ADAC keine nachhaltige Entlastung von Umwelt und Verkehr in deutschen Städten.

Betrunken auf dem E-Scooter: Mehr als 1.500 Fälle in München

E-Scooter ersetzten in der Regel keine Autofahrten

Die meisten E-Scooter werden nach Beobachtung des Verkehrsclubs als Leihmodelle genutzt. Sie ersetzten in der Regel keine Autofahrten, sondern Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, teilte der ADAC am Montag in München mit.

ADAC: E-Scooter für die "letzte Meile" sinnvoll

Die sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge sind seit dem 15. Juni 2019 auf deutschen Straßen zugelassen. Im Kauf von E-Scootern sieht der ADAC in erster Linie einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität in den Städten: Pendler könnten solche Modelle für den Weg zur nächsten ÖPNV-Haltestelle nutzen, in S- und U-Bahn mitnehmen und am Zielort die sogenannte "letzte Meile" zum Arbeitsplatz oder nach Hause zurücklegen.