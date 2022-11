Ackern unter Bäumen: Landwirte entdecken die Agroforstwirtschaft

Der letzte Sommer hatte es in sich: Es war heiß, die Niederschläge gingen zurück, Wälder brannten, die Feldfrüchte litten massiv unter Wassermangel – seit Jahren spürt man den Klimawandel, doch das war bislang der Höhepunkt. Die Landwirtschaft ächzte unter diesen Bedingungen.

Weinanbau stark betroffen

In Frankreich leidet vor allem der Weinanbau: Die jungen Reben brauchen besonders viel Wasser. Deshalb setzen Weinbauern mittlerweile in manchen Fällen auf Bewässerungsanlagen. Eine enorm kostspielige Angelegenheit, die aber nur einen Teil des Problems bekämpft, denn auch die immer höheren Temperaturen schaden: Sie führen dazu, dass die Reben zu früh reifen.

"Die Trauben werden viel zu früh geerntet, was zu einer schlechten Qualität führt. Sie sind zu süß", erklärt der Agrarwissenschaftler Christian Dupraz. Er hat deshalb einen anderen Ansatz, den Folgen des Klimawandels zu begegnen.

Jahrzehntelange Forschungsarbeit

Seit über 30 Jahren forscht Christian Dupraz auf seinen Versuchsfeldern in Südfrankreich zum Thema Agroforstwirtschaft - eine Kombination von landwirtschaftlicher Nutzung unter Bäumen. Dabei waren Ackerbau und Forstwirtschaft bislang zwei getrennte Felder – und in der Flur wurden eher Bäume gefällt, weil sie vermeintlich bei der Ackerarbeit störten.

Doch der Klimawandel bringt sie einander näher. Besser gesagt: Mancher sieht darin eine Chance, der Trockenheit etwas entgegenzusetzen. Dabei sollen letztlich beide Seiten davon profitieren: Indem zum Beispiel das Getreide nahe an die Bäume heran gesät wird, sind diese gezwungen tief zu wurzeln. So entsteht zwischen den flachen Wurzeln des Weizens und den tiefen Wurzeln der Bäume keine Konkurrenz. Die Bäume spenden Schatten und schützen vor Austrocknung.

Französische Winzer pflanzen bereits Bäume

So die Theorie. Aber auch die Praxis zeigt: Es funktioniert. Auf Christian Dupraz‘ Versuchsfeld in Südfrankreich werden inzwischen bessere Ernten eingefahren als auf seinen Vergleichsfeldern nebenan ohne Bäume. Dupraz ist es ein großes Anliegen, die Bauern von seiner Agroforstwirtschaft zu überzeugen.

Mit Erfolg: Im Languedoc, dem größten Weinanbaugebiet Frankreichs, setzen manche Winzer bereits schützende Bäume zwischen die Rebstöcke. Einer von ihnen ist Cloderic Prade. Er gehört mit 27.000 Litern Wein pro Jahr eher zu den kleineren Winzern der Gegend. Bereits 2013 hat er mit Agroforstwirtschaft begonnen. "Ich wollte diese Monokultur stoppen und habe deshalb nach alternativen Lösungen gesucht", sagt Cloderic Prade.

Mehrarbeit für deutliche Vorteile

Die Bäume bedeuten ohne Frage zusätzliche Arbeit, denn auch sie brauchen einen Frühjahrsschnitt. Letztlich bringen sie aber deutlich mehr Vorteile. Bäume sollen auf den Feldern langfristig den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln reduzieren, den die Monokultur mit sich bringt. Jedes Jahr pflanzt Winzer Prade mehr junge Bäume - Oliven, Linden und andere heimische Gehölze - um Humus zu gewinnen.

Er hofft, auf diese Weise auch den klimatischen Herausforderungen, wie Starkregen und Erosion, besser begegnen zu können. Schon jetzt meint er positive Effekte zu sehen – obwohl die Bäume noch klein sind: Seine Böden nehmen das Wasser besser auf, sagt der französische Weinbauer. Und die Pflanzenvielfalt in seinen Parzellen sei größer geworden. Trotzdem ist Geduld gefragt – bis die Bäume zu echten Schattenspendern gewachsen sind.

Rückkehr eines uralten Systems

Christian Dupraz hat dafür gesorgt, dass Agroforstwirtschaft in Frankreich schon recht bekannt ist. In Deutschland setzt sich die Idee von Bäumen auf Äckern erst langsam durch. Dabei ist das, was für viele so unerhört neu daherkommt, im Grunde die Rückkehr zu einem uralten landwirtschaftlichen System. Auch in Deutschland.

Das alte Prinzip der Streuobstwiesen ist eine Form der Agroforstwirtschaft. Oder die alten Hutewälder: Das sind "unaufgeräumte" Wälder, die zur Viehhaltung genutzt werden. Schweine wurden beispielsweise früher auf diese Art gehalten – völlig artgerecht und natürlich. Aber nicht nur die fühlen sich in dieser Umgebung wohl: Auch Fledermäuse, Insekten und Vögel kehren zurück. Agroforstwirtschaft fördert die Artenvielfalt und somit auch das natürliche Gleichgewicht.

Getreide und Holz als Ertrag

Doch Bäume auf den Feldern – das mindert doch die Fläche und somit den Ertrag? Und sie erschweren den Anbau – gerade in der modernen Landwirtschaft, die beispielsweise mit großen Maschinen arbeitet. Laut Christian Dupraz ist genau das Gegenteil der Fall: "Man muss begreifen, dass diese Bäume den Anbau nicht behindern. Sie produzieren. Sie produzieren Holz und Früchte, und das kommt zum Ertrag des Getreides hinzu. Diese Äcker produzieren mehr als normale Äcker. Das ist also aus wirtschaftlicher Sicht interessant", sagt der Agrarwissenschaftler.

Die Bäume bringen eben auch noch einen eigenen Ertrag. Auch wenn sie zunächst eine große Investition darstellen, können die großen Bäume nach einigen Jahrzehnten als Möbelholz verkauft werden – ein durchaus lukratives Geschäft.

CO2-Speicher und natürliche Kühlung

Ein weiterer Nebeneffekt: Die Bäume speichern nicht nur CO2, sondern haben auch viel mehr Blattfläche pro Quadratmeter Grund als das typische Ackerland. Das bedeutet, dass ein Baum viel mehr Wasser verdunstet und damit die Oberfläche kühlt. Ein großer Vorteil in Zeiten der Erderwärmung, wissen Klimaforscher. So ist jeder Baum, der gepflanzt wird, wichtig für das Klima.

Der große Klima-Retter kann Agroforstwirtschaft zwar nicht sein – ist aber ein wichtiger Teil im System, wie Klimaforscherin Julia Pongratz betont: "Agroforstwirtschaft kann nur einen kleinen Beitrag leisten zur Minderung unserer Gesamtemissionen. Aber hat sehr viele positive Nebeneffekte, gerade auch auf lokaler oder regionaler Skala, für Klima, für Umwelt auch darüber hinaus und hat vergleichsweise geringe Risiken. Und deswegen sehe ich Agroforstwirtschaft schon als starken Kandidaten in einem Portfolio, dass wir brauchen werden, um die Klimaziele zu erreichen."

Zögerliche Förderung

All das scheint eine echte Win-Win-Situation zu sein – und letztlich die Landwirtschaft sogar wieder mit dem Naturschutz zu versöhnen. Trotzdem stoßen die deutschen Landwirte an Grenzen. Denn die deutsche Landwirtschafts-Politik tut sich bei Förderungen für den Agroforst noch schwer: er passt einfach in kein Schema.

Dabei hat die Bundesrepublik ganz aktuell beschlossen, dass die Agroforstwirtschaft ab 2023 gefördert werden soll: Ganze 200.000 Hektar Agroforstfläche hat Deutschland bei der EU-Kommission für die nächsten sechs Jahre angemeldet. Und dennoch fließt Förderung erst nach einem aufwändigen Antragsverfahren. Die Begründung: Das Geld soll keinesfalls im Gießkannenprinzip auf die Landwirtschaft verteilt werden, sondern gezielt dorthin fließen, wo Agroforstwirtschaft auch Sinn macht.

Für den gelernten Forstwirt und Schweinehalter Rupert Stäbler ist das insgesamt zu wenig. "Es müsste schon von staatlicher Seite sehr viel Geld in die Hand genommen werden, um da Bewegung in die Landwirtschaft zu bekommen. Also da ist ein hoher Anreiz notwendig, damit mehr Leute das pflanzen. Nicht, weil die Leute so faul sind oder so wenig beweglich sind, sondern einfach, weil der Aufwand für die Pflanzen so groß ist", weiß der Forstwirt, der seit Jahren Waldschweine hält, aus eigener Erfahrung.

Begeisterte Pioniere

Trotz aller Hürden gibt es deutsche Landwirte, die großes Interesse an einer Umstrukturierung ihres Betriebs haben. So hat sich eine Gruppe schwäbischer Bauern zusammengetan und ist zum Ortstermin bei Agroforst-Pionier Dupraz gefahren. Sie kamen hochmotiviert und mit vielen Informationen aus Frankreich zurück – und beginnen nun, das Gelernte umzusetzen.

Ganz ohne Rückschläge geht das nicht aus. Doch die Landwirte, die jetzt auf Agroforstwirtschaft setzen, nehmen all das gerne auf sich. Denn sie denken weit in die Zukunft – ganz nach dem Motto: Wir haben die Erde nicht von den Eltern geerbt, sondern von den Kindern geliehen.