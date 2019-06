vor etwa einer Stunde

Bayern droht hitziges Stau-Wochenende

Urlauber aus ganz Deutschland sind an diesem Wochenende in Richtung Süden unterwegs, auch auf Bayerns Autobahnen. Dazu kommen noch die gesperrten Landstraßen in Tirol. Es drohen lange Staus. Und das bei der Hitze!