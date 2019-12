01.12.2019, 17:03 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Acht Tote bei Massenpanik in Brasilien

In São Paulo in Brasilien endete eine illegale Tanzparty in einer Katastrophe: Acht Menschen starben infolge einer Massenpanik. Die Situation war eskaliert, als die Polizei zwei Drogendealer verfolgte und Schüsse fielen.