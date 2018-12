10.12.2018, 11:57 Uhr

Acht Festnahmen: Sextourismus-Netzwerk in Kolumbien aufgedeckt

Ein mutmaßlicher Sex-Tourismus-Ring ist in Kolumbien ausgehoben worden. Die Polizei nahm sechs Israelis und zwei Kolumbianer fest. Das Netzwerk habe nach außen hin exklusive Reisen an Touristen verkauft, in Wahrheit aber sexuelle Dienste vermittelt.