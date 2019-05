Stau am Mount Everest: Schon neun Tote

Stau vor dem Gipfel

Beobachter sagten, manche der Todesfälle könnten damit zusammenhängen, dass zu viele Bergsteiger auf einmal versuchten, den Mount Everest zu erklimmen. Dadurch kam es demnach zu langen Wartezeiten auf gesundheitlich gefährlicher Höhe. Wegen günstigen Wetters hatte es sich vor allem am Mittwoch am Everest-Gipfel gestaut: Auf Fotos war eine lange Menschenschlange zu sehen, die darauf wartete, die letzten Meter erklimmen zu können.

Der Andrang am Gipfel sorgte auch dafür, dass der deutsche Extrembergsteiger David Göttler sein Ziel, den höchsten Berg der Welt ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff zu besteigen, vorerst aufgeben musste. Wie er auf seinem Instagram-Account mitteilte, kamen ihm beim Aufstieg in der überfüllten Gipfelregion so viele Menschen entgegen, dass er entschied, umzukehren. Zu warten und dabei Energie zu verlieren, sei keine Option gewesen, schreibt Göttler.

Himalaya-Tourismus wichtige Einnahmequelle

Seit der ersten Besteigung des Everest im Jahr 1953 schafften es bereits mehr als 5.000 Menschen auf den Gipfel des Bergs an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet. Mehrere Hundert kamen jedoch bei dem Versuch ums Leben. Für die Genehmigung zum Aufstieg zahlen ausländische Bergsteiger umgerechnet rund 9.000 Euro. Der Himalaya-Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für Nepal. In diesem Jahr wurden 375 Genehmigungen erteilt - ähnlich viele wie in vergangenen Jahren.