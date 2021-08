Abzug aus Afghanistan: Biden wehrt sich gegen Kritik

"Falls sie unser Personal angreifen oder unseren Einsatz unterbrechen, wird die Antwort schnell und kraftvoll kommen", drohte der Präsident gestern in seiner Fernsehansprache den Taliban mit Blick auf die laufende Evakuierungs-Operation der US-Truppen.

Im Moment sichert das US-Militär mit 2.500 Soldaten den Flughafen Kabul ab, um tausende US-Bürger und afghanische Ortskräfte ausfliegen zu können, nachdem die Taliban am Sonntag die Stadt eingenommen hatten. In den nächsten Tagen sollen es bis 6.000 Soldaten werden. Die US-Botschaft in Kabul ist inzwischen geräumt, ein Teil der Mitarbeiter setzt die Arbeit vom Flughafen aus fort und gibt Visa aus.

"Ich stehe aufrecht hinter meiner Entscheidung"

Biden, der von vielen Seiten kritisiert wird, bereut nach eigenen Angaben nichts. Er stehe "aufrecht hinter seiner Entscheidung", die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Nach zwanzig Jahren habe er auf die harte Tour gelernt, dass es nie einen richtigen Moment dafür gibt. Mehr noch, gerade diese Ereignisse zeigen ihm, dass es nichts gebracht hätte, noch länger in Afghanistan zu bleiben.

Der Präsident räumte aber ein, die Wahrheit sei, dass sich das alles schneller entwickelt hätte als erwartet. Afghanische Politiker hätten aufgegeben und seien aus dem Land geflohen, "das afghanische Militär ist in sich zusammengefallen, manchmal ohne auch nur zu versuchen zu kämpfen", sagte Biden: "Wir haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Wir konnten ihnen aber nicht den Willen geben, für diese Zukunft zu kämpfen."

Deal mit den Taliban von Trump "geerbt"

Er sei "zutiefst traurig" über die Entwicklung in Afghanistan, sagte Biden. Er bedaure seine im April verkündete Entscheidung für einen Abzug der US-Truppen spätestens bis zum 11. September jedoch nicht, sagte der US-Präsident und fügte hinzu: "Amerikanische Soldaten können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, den die afghanischen Streitkräfte selbst nicht kämpfen wollen."

Biden verwies in seiner Rede zudem darauf, dass sein Vorgänger Donald Trump mit den Taliban einen vollständigen US-Truppenabzug schon bis zum 1. Mai vereinbart hatte. Er habe diese Vereinbarung "geerbt", mit der ein Truppenabzug bereits eingeleitet gewesen sei. Davon abzurücken, hätte eine Eskalation bedeutet.

Die USA seien zudem weiterhin in der Lage, in Afghanistan gegen terroristische Gruppen vorzugehen, sollte dies notwendig sein, betonte Biden.

Die Republikaner beklagen ein "komplettes Desaster"

In den USA selbst wird den Kritik an Biden dennoch immer lauter - von Republikanern und Demokraten. Wieso die Regierung nicht rechtzeitig begonnen habe, afghanischen Ortskräften Visa auszustellen und sie in Sicherheit zu bringen, ist eine oft gehörte Frage.

"Was wir gesehen haben, ist komplettes Desaster", so Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, das sei ein Fleck auf dem guten Ruf der USA. Seiner Auffassung nach gab es keinen Grund, den Einsatz jetzt zu beenden. Die USA seien zum Beispiel seit mehr als einem halben Jahrhundert in Deutschland, Japan und Süd-Korea stationiert, so McConnell.

Vertrauen in die USA "untergraben"

Andere verwiesen darauf, dass Senatoren beider Parteien die Regierung vergeblich nach Details ihres Abzugsplans gefragt hätten. Ben Sasse von den Republikanern war wütend, dass Biden offenbar den Afghanen selbst die Schuld am Erfolg der Taliban gebe. Er greife die afghanischen Menschen an, die am Rande dieses Flughafen stehen, weil die USA ihnen Sicherheit versprochen haben, so Sasse: "Sie haben mit uns gekämpft und wir haben gesagt, sie sind sicher." Die Regierung habe das Vertrauen dieser Kämpfer untergraben.

Auch bei Bidens Demokraten gibt es scharfe Kritik. Von einer "Katastrophe" spricht der demokratische Abgeordnete Seth Moulton: "Schlimmer noch - sie hätte vermieden werden können", sagte er zum Krisenmanagement der Regierung.

Doch so groß die Kritik auch ist: der Abzug an sich wird selten in Frage gestellt, womöglich auch mit Blick auf die Stimmung in den USA. In Meinungsumfragen war die Mehrheit der befragten US-Bürger bisher klar dafür, die Soldaten aus Afghanistan zurückzuholen.