Energiekrise: Bundestag beschließt 200-Milliarden-Abwehrschirm

Der Bundestag hat den Weg für die Finanzierung der geplanten Energiepreisbremsen und Unternehmenshilfen in der Energiekrise frei gemacht. Für das Gesetz stimmten am Freitag die Fraktionen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. Die Union stimmte dagegen, AfD und Linke enthielten sich.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte das Bundestagsvotum als "gute Nachricht für alle, die mit Sorge auf ihre Nebenkosten blicken - und für Handwerksbetriebe und Unternehmen". Der Schirm werde helfen, "die viel zu hohen Energiepreise auszubremsen".

Bundestag hebt Schuldendeckel erneut auf

Für den Abwehrschirm soll der in der Corona-Zeit eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) reaktiviert und über neue Schulden mit 200 Milliarden Euro ausgestattet werden. Bezahlt werden könnten damit neben der Gaspreisbremse auch Teile der gleichfalls geplanten Strompreisbremse sowie Hilfen für Unternehmen und die Stabilisierung von Gasimporteuren, die durch die Energiekrise in Schieflage geraten sind.

Um die zusätzlichen Kredite aufnehmen zu können, musste der Bundestag den Schuldendeckel für den Bundeshaushalt 2022 ein zweites Mal aufheben. Dies war bereits beim Beschluss des Bundeshaushalts für 2022 Anfang Juni erforderlich gewesen, weil der Etat neue Schulden von knapp 139 Milliarden Euro vorsah.

Das Grundgesetz erlaubt dies in einer "außergewöhnlichen Notsituation", was in Artikel 115 geregelt ist. Dort heißt es in Absatz 2: "Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden."

Russischer Angriffskrieg: Teilweise existenzbedrohende Belastung

Die Schuldenbremse ist seit 2020 ausgesetzt. Die nochmalige Aufhebung für 2022 begründet die Bundesregierung mit den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den damit einhergehenden enorm gestiegenen Energiepreisen. Deren drastischer Anstieg stelle eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung für Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland dar, heißt es in dem Beschluss.

Ab dem kommenden Jahr, soll nach dem Willen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) durch das Modell des Sonderfonds diese Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Dies hatten die Opposition und auch der Bundesrechnungshof kritisiert, denn die Auszahlungen aus dem WSF sollen bis Mitte 2024 erfolgen, die Schulden würden aber nur auf 2022 angerechnet.

Konkrete Ausgestaltung noch offen

Wie genau die zuletzt stark gestiegenen Preise für Gas und Strom gedrückt werden sollen, ist noch offen. Beim Gas hat eine von der Regierung eingesetzte Kommission vorgeschlagen, dass der Bund zunächst die Dezember-Rechnungen übernimmt. Ab März könnte dann eine Preisobergrenze für ein Grundkontingent von 80 Prozent des üblichen Verbrauchs greifen.

Für Großkunden in der Industrie soll es schon ab Januar eine Preisbremse geben. Auch beim Strom ist ein solches vergünstigtes Basiskontingent im Gespräch. Ob die Bundesregierung die Vorschläge genau so umsetzt, ist allerdings noch offen.

Middelberg: Sie wollen von uns einen Geldsack haben

Die Union hatte zuvor angekündigt, dem Vorhaben der Ampel-Koalition im Bundestag nicht zustimmen zu wollen. CDU und CSU unterstützten zwar den Gedanken der Gaspreisbremse, würden aber der Regierung nicht "eine Blanko-Zusage über 200 Milliarden Euro" geben, hatte Fraktionsvize Mathias Middelberg während der Beratungen im Bundestag gesagt. Das Vorgehen sei auch "verfassungsrechtlich ausgesprochen fragwürdig".

"Heute steht zur Entscheidung, dass Sie von uns einen Geldsack haben wollen, gefüllt mit 200 Milliarden Euro, den wollen Sie sich dann in den Keller ihrer Regierung stellen und dann wollen Sie überlegen, was Sie damit anfangen", sagte er. "Kein Mensch in diesem Land weiß, was Sie konkret machen."

Üblich sei es doch, erst zu überlegen, was man kaufen wolle, was das koste - und dann zur Bank zu gehen um das Geld zu holen, sagte Middelberg. Die Ampel-Regierung mache das umgekehrt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor im rbb24 Inforadio ebenfalls angekündigt, man werde der Bundesregierung keinen "Blankoscheck" ausstellen.

Scharfe Kritik auch von AfD und Linken

Ähnliche Kritik kam von der Linken. Vize-Fraktionschefin Gesine Lötzsch sagte: "Sie wollen uns die Katze im Sack verkaufen und das wollen wir nicht akzeptieren." Der AfD-Politiker Albrecht Glaser drängte erneut auf eine Wiederaufnahme von Gasimporten aus Russland. Er machte die Bundesregierung für Versorgungsengpässe und "exorbitante Preiserhöhungen" verantwortlich.

SPD-Politiker: Weitere Abschlagszahlung möglich

"Das ist die Grundbedingung dafür, dass wir spätestens im März eine Gaspreisbremse bekommen", hatte dagegen SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch den "Abwehrschirm" verteidigt. Den Kritikerin hielt er "verantwortungslose Oppositionspolitik" vor.

Mit Blick auf Kritik am späten Starttermin für die Gaspreisbremse nicht vor März verwies der SPD-Politiker auf Überlegungen, ob neben der bereits vorgesehenen Einmalzahlung für Dezember "noch eine weitere Abschlagszahlung" möglich sei. Außerdem wolle die Regierung auch Menschen in den Blick nehmen, "die mit Pellets oder mit Öl heizen".

Ähnlich äußerte sich auch der FDP-Politiker Otto Fricke: "Wir sorgen dafür, dass die Schwächsten dieser Gesellschaft geschützt werden." Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen erhielten mit der Bereitstellung der Mittel bereits 2022 "Planungssicherheit".

Auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den von Russlands Machthaber Wladimir Putin geführten Energiekrieg als Ursache der Krise verwies der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer. "Wir setzen mit den 200 Milliarden Euro ein klares Zeichen, dass wir der russischen Aggression trotzen", hob er hervor.

Entlastung für Rentner bereits beschlossen

Wegen der hohen Energiepreise hatte der Bundestag bereits am Donnerstag Entlastungen auf den Weg gebracht. Einstimmig hatte das Parlament eine Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner beschlossen. Sie sollen die einmalige Energiepauschale im Dezember ausgezahlt bekommen.

Das Geld muss versteuert werden, sodass Rentner mit niedrigen Altersbezügen stärker profitieren. Einbezogen sind auch Menschen, die eine Erwerbsminderungs- oder eine Hinterbliebenenrente bekommen. Die Opposition stimmte zu, kritisierte aber, dass die Entlastung nicht zielgenau sei.

Eine 300-Euro-Energiepauschale war im September bereits an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt worden. Nach breiter Kritik, unter anderem von Sozialverbänden, hatte die Ampel-Koalition im Rahmen des dritten Entlastungspakets auch die Zahlung an Rentnerinnen und Rentner angekündigt.

Mit Material von dpa, AFP und epd