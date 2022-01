Abtreibung per Telemedizin - weil in Bayern Ärzte fehlen?

Lena ist schwanger. Noch. Gleich wird sie eine Tablette nehmen. Bald soll es vorbei sein. Die 26-Jährige ist dazu aber nicht in eine Arztpraxis gegangen. Sie sitzt zuhause im Landkreis Passau, am Holztisch in der Küche. Dicht neben ihr: Ehemann Tom. Die beiden stellen ein Tablet vor sich auf, klicken auf einen Link und wählen sich mit einem Passwort ein. Auf dem Bildschirm erscheint eine Frau mit dichten Locken: Jana Maeffert, Frauenärztin im rund 600 Kilometer entfernten Berlin. Sie hat Lena die Medikamente zugeschickt, nachdem die ihre Schwangerschaft von einer Ärztin vor Ort hat feststellen lassen. Im Videotelefonat erklärt Maeffert nun, was passieren wird, wenn Lena die Tablette schluckt.

Ein medikamentöser Abbruch ähnelt einer spontanen Fehlgeburt, es kommt zu einer starken Blutung. Normalerweise nehmen Frauen die Tabletten in einer Arztpraxis ein. Lena aber schluckt am Ende des Videotelefonats eine erste Tablette, zwei Tage später die zweite. Sie wartet zuhause darauf, dass ihr Körper den Embryo abstößt.

Neue Abtreibungsmethode bei Berliner Ärzten

In Wahrheit heißen Lena und ihr Mann Tom anders. Die beiden wollen anonym bleiben. Die Szene in ihrer Küche ist nacherzählt, hat sich aber so zugetragen. So wie die 26-Jährige scheinen derzeit immer mehr bayerische Frauen per Telemedizin abzutreiben. Das bestätigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks. Diese neue Methode wird in Deutschland bislang nur vom "Familienplanungszentrum Berlin" angeboten. Es arbeitet dabei mit dem Netzwerk "Doctors for choice" zusammen. Das tritt für selbstbestimmten Umgang mit Sexualität ein.

Im vergangenen Jahr haben sich rund 120 Frauen an die Berliner Ärztinnen gewandt. Etwa die Hälfte der Patientinnen kam aus Bayern. Ursprünglich war das Angebot für Frauen in Corona-Quarantäne gedacht. Den Ärztinnen zufolge musste sich aber keine einzige ihrer Patientinnen aufgrund einer Infektion isolieren. Die Frauen hätten das Angebot aus anderen Gründen angenommen. So auch die 26-jährige Lena aus dem Landkreis Passau.

Versorgungslücke in Bayern

Sie und ihr Mann Tom wollten das Kind nicht behalten und so früh wie möglich abtreiben. In ihrer niederbayerischen Heimat fanden sie dafür aber kaum Möglichkeiten. Das bestätigen Unterlagen, die dem BR vorliegen. Demnach gibt es in Niederbayern, der Oberpfalz und in Schwaben keine einzige Klinik, in der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Die sieben Krankenhäuser, in denen es möglich ist, liegen im Großraum München und in Franken. Hinzu kommen in ganz Bayern etwa 70 niedergelassene Ärzte. Das macht zusammen keine 80 Anlaufstellen, in denen im Jahr 2020 knapp 12.400 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Für Lena wäre nur eine Ärztin in der Region in Frage gekommen, die Abbrüche durchführt. Die Ärztin setzt dabei ausschließlich auf die Absaug-Methode und bietet diese nur zwei Mal im Monat an. Lena scheute die damit verbundene Narkose, die Operation und die Wartezeit. Nach einem Beratungsgespräch entschied sie sich für den telemedizinischen Weg über die Berliner Praxis.

Studienlage: Medizinisch unbedenklich

Vorbilder für die Berliner Ärztinnen waren Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien: Seit Beginn der Pandemie sind dort telemedizinische Abbrüche erlaubt. Begleitet wurde dieses Pilotprojekt im Jahr 2020 von Wissenschaftlern aus Großbritannien und den USA. Sie haben gut 30.000 Abtreibungen per Telemedizin mit rund 22.000 Abtreibungen verglichen, bei denen die Frauen die Medikamente in der Praxis genommen haben.

Der Studie zufolge gibt es keinen signifikanten Unterschied der Methoden. Weder bei der Erfolgsrate noch bei den Komplikationen. Das Risiko, bedrohlich stark zu bluten, liegt demnach in beiden Fällen bei rund 0,05 Prozent. Die Berliner Ärztinnen um Jana Maeffert zogen daraus trotzdem die Konsequenz, dass jede ihrer Patientinnen vor Ort von einer vertrauten Person betreut werden muss. So wie Lena von ihrem Mann Tom. Der hätte sie im Notfall in eine Notaufnahme bringen können.

Bayerisches Gesundheitsministerium sieht Methode kritisch

Während die Methode für das Bundesgesundheitsministerium mit den jetzigen Gesetzen vereinbar ist, kommt das Bayerische Gesundheitsministerium zu einem anderen Schluss: Denn in Bayern gibt es nochmal eigene Gesetze, die den Schwangerschaftsabbruch regeln. Laut diesen dürfen Abbrüche nur in Einrichtungen vorgenommen werden, in denen medizinische Notfallmaßnahmen möglich sind. Dass Frauen die Abtreibung zuhause auslösen, ist aus bayerischer Sicht nicht rechtens.

Problem für Beratungsstellen

Genau aus diesem Grund hat das Ministerium vor vier Wochen alle Beratungsstellen im Freistaat angeschrieben mit der Empfehlung, den Frauen besser nichts von der telemedizinischen Methode zu erzählen. Das hat das Ministerium auf BR-Anfrage bestätigt. Doch Informationen gezielt wegzulassen, kommt für Schwangeren-Beratungsstellen nicht in Frage. Sie müssen Frauen über alle Optionen aufklären. So schreibt es ihnen wiederum ein Gesetz vor. Die Empfehlung des Ministeriums könne man so nicht stehen lassen, denn was spricht gegen Information? – argumentiert deshalb die Landesarbeitsgemeinschaft der staatlich anerkannten Beratungsstellen in Bayern. Der Vorstand sucht gerade den Dialog mit dem Ministerium und hofft auf eine Lösung.

Politik in der Pflicht

Der Beratungsstellenverbund Pro Familia in Bayern hat für sich schon eine Entscheidung getroffen: Die Beratungsstellen nehmen die Empfehlung des Ministeriums zur Kenntnis, informieren aber weiter über die telemedizinische Abtreibungsmethode. Pro Familia-Landesgeschäftsführer Thoralf Fricke nimmt deshalb die Politik in die Pflicht. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk verweist er darauf, dass die medizinische Versorgungslage in den Regionen dringend verbessert werden müsse. Es gebe schon jetzt eine Schieflage, Frauen müssten lange auf Eingriffe warten. Gäbe es diese nicht, wäre die Telemedizin unattraktiv.

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die bundesweiten Zahlen, dass gerade in katholischen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am wenigsten Ärzte für Abtreibungen zur Verfügung stehen. Das liegt Beobachtern zufolge auch daran, dass viele Krankenhäuser kirchliche Träger haben und damit Abtreibungen per se nicht erlaubt sind. In Berlin und Hamburg zum Beispiel finden Frauen problemlos Ärzte für eine Abtreibung. Auch in den neuen Bundesländern gibt es deutlich mehr Ärzte als in Bayern – was daran liegen dürfte, dass Schwangerschaftsabbrüche in der DDR legal waren.

Beratung auch bei Telemedizin Pflicht

Generell sollen in Deutschland allerdings Schwangerschaftsabbrüche in jeder Region möglich sein. Der Bund verpflichtet die Länder per Gesetz, für ein ausreichendes medizinisches Angebot zu sorgen. Betroffene müssen sich zuvor in einer Beratungsstelle über alle Möglichkeiten aufklären lassen und dann drei Tage warten. So können sie bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei abtreiben. Der Embryo ist dann so groß wie eine Pflaume. Nach zwölf Wochen aber ist eine Abtreibung in Deutschland strafbar. Auch für eine telemedizinische Behandlung ist eine Beratung eine zwingende Voraussetzung.

Ministerium kennt Problem

Dem Bayerischen Gesundheitsministerium ist die Situation im Freistaat bekannt. Das räumt ein Sprecher auf Anfrage ein. Doch solange es in allen Regierungsbezirken noch Einrichtungen gebe, werde nichts unternommen, teilt er mit. Man wolle die Entwicklung beobachten und werde, falls erforderlich, geeignete Maßnahmen prüfen. Wie die aussehen könnten, bleibt offen.

Dass die Zahl der Abtreibungsärzte rückläufig ist, hängt in den Augen von Beobachtern auch damit zusammen, dass Ärzte fürchten, öffentlich angeprangert zu werden, wenn sie Abtreibungen vornehmen. Offen ist deshalb, ob sich daran etwas ändert, wenn das sogenannte Werbungsverbot für Abtreibungen wegfällt, wie es die Berliner Ampelkoalition plant.