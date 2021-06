Absturz: Neun Menschen bei Einsturz von Balkon verletzt

Der Aufenthalt auf einem Balkon endete für die Gäste einer Partygäste in der nordrhein-westfälischen Stadt Horn-Bad Meinberg in der Nacht zu Sonntag in einer Tragödie.

Neun Verletzte, eine Person noch immer in Lebensgefahr

Während eine Gruppe von fünf Frauen und vier Männern im Alter zwischen 21 und 24 Jahren sich auf dem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses aufhielt, brach der Holzboden durch. Beim Absturz des Balkons wurden alle neun Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer.

Partygäste unter Trümmern eingeklemmt

Einer der Schwerverletzten schwebt nach Angaben eines Polizeisprechers noch immer in Lebensgefahr. Zwei weitere Verletzte konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die unglücklichen Partybesucher stürzten aus dem zweiten Stock ab, brachen zusätzlich durch den Boden des Balkons im ersten Obergeschoss und schlugen auf dem Boden auf.

Polizei ermittelt zur Ursache des Balkonsturzes

Bei dem Absturz wurden vier von ihnen unter Trümmerteilen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt, um die Ursache des Unfalls zu rekonstruieren.