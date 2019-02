Brexit-Plan: May will Abstimmung bis zum 12. März

In Sachen Brexit-Abkommen hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May einen Entschluss gefasst: "Wir werden diese Woche keine entscheidende Abstimmung im Parlament beantragen, aber wir werden sicherstellen, dass das bis zum 12. März passieren wird", sagte sie vor Reportern während des Flugs nach Ägypten zum Gipfeltreffen von Arabischer Liga und EU.

Labour: May will einen Brexit unter Zeitdruck

Mit dieser Terminierung setzt sich die Premierministerin auch selbst eine Frist: Bis zu dem Votum muss sie mit der EU die versprochenen Nachbesserungen an dem Brexit-Vertrag ausgehandelt haben. Bislang ist allerdings noch kein Ergebnis in Sicht. Der ursprüngliche Vertrag war im Unterhaus mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Labour kritisierte die knappe Terminierung als "absolut rücksichtslosen" Versuch Mays, die Abgeordneten zu einer Entscheidung zu zwingen.

May fordert von Brüssel vor allem "rechtlich bindende" Änderungen an der umstrittenen Auffanglösung, die eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern soll. Am Dienstag will sie das Parlament über den Stand ihrer Verhandlungen informieren.

Harter Brexit steht weiter im Raum

Am Mittwoch ist eine weitere Debatte der Abgeordneten über den Brexit vorgesehen - dabei geht es auch um einen Änderungsantrag, der den Abgeordneten im Falle eines drohenden harten Brexit das Recht gibt, einen Aufschub zu verlangen.

Das britische Parlament ist in Sachen Brexit total zerstritten. Viele befürchten, dass Großbritannien ohne Abkommen die Europäische Union verlassen muss. Das hätte chaotische Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. May hält am Austrittsdatum 29. März fest und schließt auch eine Trennung von der EU ohne Abkommen nicht aus.