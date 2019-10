Abstimmung im Unterhaus: Kommt jetzt der Brexit?

Boris Johnson hat beim EU-Gipfel in Brüssel das Ja zu seinem Brexit-Abkommen erhalten. Damit der ausgehandelte Brexit-Deal aber auch umgesetzt werden kann, muss er jetzt noch eine Mehrheit im britischen Unterhaus organisieren - er hat ja nur eine Minderheitsregierung.

Johnson umwirbt Brexit-Hardliner

Auf die konservativen Abgeordneten kann der Premierminister weitgehend zählen. Lediglich die 28 Brexit-Hardliner der European Research Group in der Fraktion sind unsichere Kandidaten. Denn sie haben in der Vergangenheit konsequent gegen Theresa Mays Deal gestimmt, jetzt werden sie wohl mit wenigen Ausnahmen für Johnsons Deal stimmen.

Der Premierminister versucht, sie offenbar mit dem Argument zu ködern, dass man einen harten Bruch mit der EU - eine Art No Deal - auch noch nach der Übergangsperiode am 1. Januar 2021 erreichen kann. Hauptsache, Großbritannien tritt am 31. Oktober aus. Für Hard-Brexiter John Baron ist das die Voraussetzung für seine Zustimmung:

"Vorausgesetzt, wir bekommen diese Garantie, und ich habe aus dem Kabinett diese Zusicherung bekommen, ich hoffe, sie auch morgen vom Premierminister zu hören, dass wir bei einem Scheitern der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen die EU 2021 ohne Deal verlassen, werden wir morgen zustimmen." John Baron, Hard-Brexiter

Konservative Rebellen schwenken wohl auf Johnsons Linie ein

Insgesamt braucht Johnson für eine Mehrheit wohl etwa 320 Abgeordnete. Die konservative Fraktion hat aber inzwischen nur noch 287 Parlamentarier. Denn 21 wurden aus der Fraktion ausgeschlossen, als sie mit der Opposition ein Gesetz durchbrachten, das einen ungeregelten Austritt ausschließt. Die meisten dieser konservativen Rebellen werden jetzt für das Abkommen stimmen. Darunter auch der Churchill-Enkel Nicholas Soames, der dem Premierminister zum Abschluss dieses Abkommens gratuliert:

"Mein Streit mit dem Premierminister ging nur um die Frage eines No-Deal-Brexits. Jetzt gibt es einen Deal und deshalb werde ich dafür stimmen. Ich nehme an, dass mehr oder weniger alle 21 konservativen Rebellen Ja sagen werden." Nicholas Soames

Nordirische DUP-Abgeordnete lehnen Brexit-Deal ab

Johnson hatte gehofft, dass er die DUP - die Partei der nordirischen Protestanten und traditionellen Alliierten der Konservativen - auf seine Seite ziehen könnte. Doch die zehn DUP-Abgeordneten lehnen das Abkommen ab. Das haben sie heute noch einmal klar gemacht.

"Wir glauben, dass dieses Abkommen die Einheit des Vereinigten Königreichs beschädigt. Es wird auch den Separatisten in Schottland Auftrieb geben, und es wird der nordirischen Wirtschaft schaden." Sammy Wilson, Brexit-Sprecher der DUP

Johnsons Hoffnung auf die Opposition

Die schottischen Nationalisten werden Johnson auch nicht unterstützen, ebenso wie die EU-freundlichen Liberaldemokraten.

Vielleicht findet er aber Hilfe bei Labour, der größten Oppositionspartei. Eine Handvoll-Labour-Parlamentarier hatte auch schon für Theresa Mays Deal und damit gegen ihren eigenen Vorsitzenden gestimmt. Es könnten jetzt mehr werden, die so denken wie der Labour-Abgeordnete Graham Stringer, der einen Wahlkreis vertritt, in dem die Mehrheit beim EU-Referendum für den Austritt gestimmt hat.

"Es ist ein schlechter Deal, aber bevor wir sonst gar keinen Brexit bekommen, würde ich wohl dafür stimmen." Graham Stringer, Labour-Abgeordneter

Es wird eine knappe Entscheidung

Am Ende werden wohl wenige Stimmen entscheiden, ob Boris Johnson das Abkommen durch das Unterhaus bekommt oder in Brüssel eine Verschiebung des Austrittstermins 31. Oktober beantragen muss.

Wenn es ganz knapp wird, könnte die Entscheidung sogar zu einer Familienangelegenheit werden: Boris Johnsons kleiner Bruder Jo hatte das Kabinett aus Protest gegen die Brexit-Politik seines großen Bruders verlassen und ist eigentlich für ein zweites Referendum. Jo Johnson hat bisher noch nicht gesagt, ob er morgen dem großen Bruder über die Hürde hilft.