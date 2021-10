Abschuss oder Abwehr: Der Wolf wird zum Politikum

Almbäuerin Katharina Kern lebt in einem Gebiet, in welchem der ein oder andere Wolf vorbeischauen könnte. Der Bauernhof liegt direkt an einer Bergwiese in Seebach in Oberbayern. Kälber und Pferde haben viel Platz an der frischen Luft. Es könnte so idyllisch sein – wäre da nicht der Wolf.

Almbäuerin Katharina Kern will etwas klarstellen: "Wir ziehen unsere Tiere nicht auf, damit sie dann der Wolf reißt und wir dann eine Entschädigung bekommen. Sondern wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht." Die Almbäuerin fühlt sich wie viele andere Weidetierhalter bedroht vom Wolf. "Wir sehen im Wolf eine Riesengefahr und fordern deshalb wolfsfreie Zonen."

Die Alm als kritisches Gebiet

Damit ist Almbäuerin Katharina Kern nicht allein. Tierhalter aus ganz Bayern, Südtirol, Tirol oder auch Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg fürchten: Wenn das Raubtier heimisch wird, dann sei über kurz oder lang die Weidehaltung und insbesondere die Almwirtschaft nicht mehr möglich. Denn die Alm ist ein besonders kritisches Gebiet. Was können Almbauern an steilen Hängen und entlang vielbesuchter Wanderwege schon machen, um ihre Kälber und Pferde vor dem Wolf zu schützen?

Zäune könnten problematisch sein. Denn es geht dabei um massive hohe Zäune, die auch noch Strom führen. Außerdem müssen sie fest im Boden verankert sein, damit sich die Wölfe nicht unten dem Zaun durchgraben können. Schwer vorstellbar, dass diese Wolfabwehrzäune künftig einen Großteil der Weiden umspannen sollen. Was sagen Wanderer und Touristen dazu?

Künstliche Intelligenz soll Wolf abwehren

Die Sache ist nicht einfach. Hoffnung macht ein Projekt der Universitäten Bremen und Gießen. Professorin Anna Förster entwickelt einen wolfsabweisenden Zaun mit künstlicher Intelligenz. Das Ziel sei, den Wolf so lange am Zaun aufzuhalten und abzulenken, bis der Besitzer den Wolf vertreiben kann, erklärt Professorin Anna Förster. "Dazu werden wir eine Abfolge von verschiedenen Vergrämungsmethoden einsetzen, wie zum Beispiel Ultraschall, flatternde Bänder und Duftmarken." In etwa drei Jahren soll ein erster Prototyp an den Start gehen.

Mobile Ställe und Herdenschutzhunde

Unten im Tal in der Fläche sieht das anders aus. Keine engen Wanderwege, weniger Steigungen, viel Platz für Wolfabwehrmaßnahmen wie Elektrozäune, mobile Ställe und auch Herdenschutzhunde. Damit Tierhalter in den betreffenden Gebieten in Bayern ihre Tiere schützen können, fördert der Freistaat den Bau von wolfssicheren Zäunen und andere Schutzmaßnahmen wie mobile Ställe. Geld soll es eigentlich auch geben, wenn sich Tierhalter in bayerischen Wolfgebieten einen Herdenschutzhund anschaffen. Herdenschutzhunde gelten als besonders effektiv bei der Wolfsabwehr.

Es hakt beim Herdenschutz der Staatsregierung

Doch die Förderung des Herdenschutzhundes kommt nicht voran. Auf der Webseite des zuständigen Landwirtschaftsministeriums von Michaela Kaniber (CSU) steht: "Die Beantragung einer Förderung für Herdenschutzhunde ist derzeit noch nicht möglich." Auf Nachfrage von BR24 schreibt Kanibers Ministerium, beim Herdenschutzhund bedürfe noch "einer intensiven Abstimmung zwischen den beiden zuständigen Ministerien".

Gemeint ist neben dem Landwirtschaftsministerium auch das Umweltministerium von Thorsten Glauber (FW). Allerdings hakt es offenbar noch ganz grundlegend: "Es muss außerdem ein eigenes Antragsverfahren entwickelt und vor allem auch programmiert werden", schreibt das Landwirtschaftsministerium. "Die Arbeiten sind schon recht weit gediehen. Wir gehen davon aus, dass die Anträge noch in diesem Jahr gestellt werden können."

Wolf beschäftigt politische Parteien

Der Wolf ist längst zum Politikum geworden. Die Unionsparteien, die Grünen, die FDP, die Freien Wähler, die Linke, die AfD – sie alle haben dem Wolf ein Kapitel in den Programmen zur Bundestagswahl gewürdigt. Nur die SPD nicht. Im Kern: CDU/CSU stehen an der Seite vieler Bauern, die den Wolf in Deutschland eher nicht sehen wollen. Auch die FDP will nach ihrem Wahlprogramm erlauben, dass Jäger Wölfe schießen dürfen. Ähnlich sieht das die AfD. Die Freien Wähler werden besonders deutlich: Sie fordern im Wahlprogramm die Vertreibung von Wölfen aus besiedelten Gebieten und in der Nähe beweideter Flächen.

Naturschützer dagegen sehen das ganz anders: Sie freuen sich über die Rückkehr des streng geschützten Tieres. Schafe oder Kälber könne man mit Zäunen, aber auch mit speziellen Herdenschutzhunden schützen. Deshalb haben sich die Grünen ins Wahlprogramm geschrieben: Weil der Wolf in Deutschland stark gefährdet sei, müsse der Abschuss verboten bleiben. Stattdessen setzen die Grünen auf Herdenschutz. Tierhalter sollen dafür mehr Geld vom Staat bekommen. Das will auch die Linke.

Konflikt zwischen Abwehr und Abschuss des Wolfs

Vielen Almbauern wäre es am liebsten, wenn der Freistaat durchsetzen könnte, dass Almen und Alpen komplett frei von Wölfen gehalten würden. Die Unterstützung der Staatsregierung haben sie. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und auch FW-Chef Hubert Aiwanger (selbst Landwirt) sind dafür. Fraglich aber bleibt, wie das mit EU-Recht und Tierschutz vereinbar sein soll. Entscheidend für die Wolfspolitik dürfte auch sein, wer die nächste Bundesregierung stellt. So oder so: Es bleibt ein Konflikt zwischen Abwehr oder Abschuss des Wolfs.