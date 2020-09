Abschluss der Bischofskonferenz: Missbrauch und Reformen

Normalerweise bleiben die Bischöfe in Fulda unter sich. Hinter den Mauern des Priesterseminars. Diesmal aber wird wegen der Distanzgebote in einem größeren Sitzungssaal getagt. Also müssen die Bischöfe rüber ins Fuldaer Schloss und raus in die Wirklichkeit. An einer Straßenecke hat sich eine Gruppe Missbrauchsbetroffener aufgebaut und fordert eine angemessene Entschädigung für ihr Leiden.

Missbrauchsopfer: Im Einzelfall bis zu 50.000 Euro Entschädigung

Die Bischofskonferenz hat bereits bei ihrer letzten Tagung im Frühjahr beschlossen, sich bei den Zahlungen für Betroffene an staatlichen Schmerzensgeldtabellen zu orientieren. Und der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Bätzing nennt nun auch eine Zahl. Er spricht von bis zu 50.000 Euro, die im Einzelfall ausgezahlt werden können.

"Es gibt nur zwei Referenzurteile, die diese Höhe setzen. Wir gehen wirklich in einen hohen Bereich. Aber wir haben uns entschlossen in dem Kontext zu bleiben, in dem auch die Gesetzgebung unseres Landes steht." Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz

Externes Gremium entscheidet über Ansprüche der Opfer

Ab dem 1. Januar 2021 können alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Leistungen beantragen. Wer welche Leistung erhält, entscheidet ein Gremium, das sich aus externen, von der Kirche unabhängigen Fachleuten zusammensetzt: Mediziner, Pädagogen, Juristen. Grundlage der Entscheidung sei eine niederschwellige Plausibilitätsprüfung, verspricht Bätzing.

"Jetzt haben wir eine unabhängige Stelle, die in Vergleichbarkeit alle Situationen betrachtet, entscheidet, und auch die Anweisung des Geldes vornimmt. Das ist ein erheblicher Fortschritt." Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz

Missbrauchsopfer hatten mehr erwartet

Die meisten Betroffenen dürfte diese Lösung dennoch enttäuschen. Die Erwartung war eine andere, nachdem die Bischöfe schon über Vorschläge diskutierten, die sechsstellige Summen vorsahen. Matthias Katsch von der Betroffenenvertretung Eckiger Tisch, beklagt außerdem, dass Missbrauchsopfer bei der Erarbeitung dieser Lösung nicht beteiligt wurden.

"Natürlich ist es auch eine Frage der Summe. Wir haben versucht klarzumachen, dass wenn ich ein ganzes Leben in die Waagschale lege, dass wir dann im deutlich sechsstelligen Bereich landen werden. Auch landen würden, wenn das vor Gericht ginge, es geht aber nicht vor Gericht, weil es verjährt ist." Matthias Katsch, Betroffenenvertretung Eckiger Tisch

Konservative Kräfte bremsen den Reformprozess

Die katholische Kirche befindet sich mitten in einem Reformprozess, dem synodalen Weg. Auch hier stand der Missbrauchsskandal am Anfang: die Erkenntnis, dass es im System der katholischen Kirche Faktoren gibt, die Missbrauch und dessen Vertuschung begünstigen. Deshalb diskutieren die Bischöfe gemeinsam mit Vertretern der Basis über Wege aus der Kirchenkrise, über flachere Hierarchien, über eine Reform der Sexualmoral, über Ämter für Frauen. Die Predigt, die der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki während der Tagung in Fulda zum Thema Gottvertrauen hielt, wurde durchaus als Warnung an seine Mitbrüder verstanden, es mit den Reformen nicht zu übertreiben.

"Und genauso braucht es unser Vertrauen in Gott, dass wir seinem Wort trauen können und dass es nichts braucht, was diesem Wort hinzugefügt werden muss." Rainer Maria Woelki, Kölner Kardinal

Weiter Streitpunkt: Frauen als Diakoninnen

Hinter verschlossenen Türen wurde wohl auch Klartext gesprochen. Vor allem die Frage, ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können, ist unter den Bischöfen heftig umstritten. Woelki sieht dafür keinen Spielraum. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wünscht sich dagegen eine offene Debatte über Frauen als Diakoninnen oder Priesterinnen.

"Ich persönlich bin guter Dinge, dass wir weiterkommen. Ich glaube fest an die Führung des Heiligen Geistes. Und lasse mich hier gern überraschen." Heiner Wilmer, Hildesheimer Bischof

Gegenwind für Reformer gibt es auch aus Rom. In mehreren Schreiben haben Abteilungen des Vatikan deutlich gemacht, dass sie die katholische Kirche in Deutschland auf einem Holzweg sehen, etwa in Fragen der Ökumene oder bei der Beteiligung von Laien in der Leitung von Gemeinden. Heiner Wilmer fühlt sich von Papst Franziskus grundsätzlich ermutigt, Reformen anzugehen. Aber:

"Es gibt bestimmte Kommunikationswege zwischen Rom und Deutschland, aber auch zwischen unserer katholischen Kirche in Deutschland und dem Vatikan, die so sind, dass man sagen könnte: Hier könnte man Kommunikation auch verbessern." Heiner Wilmer, Hildesheimer Bischof

Alles nur ein Kommunikationsproblem? Das Misstrauen im Vatikan gegenüber einer allzu reformfreudigen Kirche in Deutschland ist mit Händen zu greifen. Die Ungeduld der Kirchenbasis genauso. Und mittendrin die deutschen Bischöfe.