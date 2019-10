Abschluss der Amazonas-Synode: Kommt die Lockerung des Zölibats?

Steht eine Lockerung des Zölibats im Amazonas-Gebiet bevor? Das länderübergreifende kirchliche Netzwerk Repam (Red Eclesial Panamazonica) hofft auf eine solche Lösung. Noch vor der Veröffentlichung des offiziellen Abschlussdokuments durch die Synode haben Vertreter des Repam-Netzwerks ihr eigenes Fazit mit einer Forderung nach grundlegenden Kirchenreformen veröffentlicht: "Die Zeit dafür ist jetzt", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Schreiben. Konkret fordert Repam "neue Wege" in Seelsorge Pastoral, Kultur, Ökologie und Synodalität, die "vielleicht" auch für die gesamte katholische Kirche eine neue Etappe darstellen könnten.

Dürfen bald verheiratete Männer Priester im Amazonas-Gebiet werden?

Nach dreiwöchigen Beratungen im Vatikan könnten sich die Bischöfe heute zum Abschluss der Amazonas-Synode möglicherweise tatsächlich für die Zulassung von so genannten "viri probati" aussprechen. Diese könnten als "bewährte" verheiratete Männer die Aufgaben von Priestern in den abgelegenen Gemeinden des Amazonas-Gebiets übernehmen, die stark unter Priestermangel leiden.

In seiner Abschlussrede sagte Papst Franziskus bislang nur, die Synode habe gezeigt, dass einiges reformiert werden müsse. So müsse die Verteilung der Priester innerhalb der Länder Lateinamerikas gerechter gestaltet werden, damit auch bisher unterversorgte Gebiete seelsorgerisch besser betreut würden. Das Abschlussdokument hat für die Zukunft der Kirche im Amazonasgebiet zwar wegweisende, aber keine kirchenrechtlich bindende Bedeutung. Der Papst entscheidet auf Grundlage der Synodenberatungen.

Franziskus lobt Greta Thunberg

Doch auch über ökologische Probleme im Amazonas-Gebiet haben die Bischöfe in den letzten Tagen viel diskutiert. Papst Franziskus lobte vor den 280 Synodenteilnehmern den orthodoxen Patriarchen Bartholomaios I. und die Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg für ihr Engagement für den Umweltschutz. Die jungen Menschen erinnerten mit ihren Klimaprotesten daran, dass ihnen die Zukunft gehöre, so der Papst.

Franziskus kündigte außerdem an, eine eigene Sektion für die Amazonasregion innerhalb der Behörde für Entwicklungs- und Menschenrechtsfragen einzurichten.