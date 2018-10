16.10.2018, 08:02 Uhr

Abschießen oder nicht? Bundesministerien streiten um den Wolf

In Bayern erhitzte der Wolf die Gemüter. Jetzt sorgt er für Streit in Berlin. Das Landwirtschaftsministerium will Wölfe abschießen, wenn sie Weidetiere reißen und sich Siedlungen nähern. Das Umweltministerium ist strikt dagegen.