Abschied von Benedikt: Leichnam wird im Petersdom aufgebahrt

Die Behörden in Rom rechnen mit bis zu 35.000 Besuchern täglich, die Benedikt vor seiner Beerdigung die letzte Ehre erweisen wollen: Von Montag bis Mittwoch soll der verstorbene Papst im Petersdom aufgebahrt bleiben. Am Sonntag hatte der Vatikan erste Fotos des Leichnams veröffentlicht. In der noch weihnachtlich geschmückten Kapelle des kleinen Klosters "Mater Ecclesiae", wo Benedikt XVI. seine letzten Jahre verbracht hat und am Silvestertag starb, ruht der Körper auf Kissen. Gekleidet ist der Verstorbene in ein rotes Papstgewand, auf dem Kopf trägt er eine weiße Mitra.

Protokollarisch gibt der Vatikan Benedikt damit die höchste Ehre. Der gebürtige Bayer wird ausdrücklich als emeritierter Papst gewürdigt. Noch wenige Stunden zuvor hatten in Rom "Vaticanisti" kontrovers darüber diskutiert, ob der Vatikan sich nun für Lila entscheiden würde - was bei der Aufbahrung eines Bischofs üblich ist - oder eben für das päpstliche Rot.

Im Laufe des Sonntags konnten bereits einige Menschen Abschied von Joseph Ratzinger nehmen. Wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitteilte, kamen vor allem frühere enge Mitarbeiter und Menschen, die dem Verstorbenen persönlich verbunden waren, in die Kapelle des Hauses, in dem Benedikt XVI. seit 2013 lebte. Darunter waren auch einige Kardinäle.

Papst Franziskus leitet Requiem

Am Donnerstag ist die Beerdigung Benedikts geplant, zum Trauergottesdienst werden rund 60.000 Menschen im Vatikan erwartet. Dies sind deutlich weniger als 2005 bei der Beerdigung von Papst Johannes Paul II, zu der mehr eine Million Menschen nach Rom kamen.

Papst Franziskus wird das Requiem leiten. Er rief am Sonntag zum Gebet für seinen verstorbenen Vorgänger auf. Bei der Neujahrsmesse im Petersdom bat Franziskus die Mutter Gottes, den emeritierten Papst auf seinem Weg von dieser Welt zu Gott zu begleiten.

Beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz verneigte sich der Papst in einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex. "Wir alle schließen uns einmütig mit einem Herz und einer Seele zusammen, um Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche Dank zu sagen", sagte er.

Frank-Walter Steinmeier reist in den Vatikan

Unklar ist, wer alles zur Totenmesse auf dem Petersplatz kommen wird. Offiziell eingeladen wurden nur die Delegationen aus dem Geburtsland Deutschland und aus Italien. Der deutsche Bundespräsident Walter Steinmeier hat bereits sein Kommen angekündigt, für Italien gilt eine Teilnahme von Staatspräsident Sergio Mattarella als gesetzt. Auch der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat seine Teilnahme bereits angekündigt.

Erwartet werden auch einige gekrönte Häupter, so etwa das belgische Königspaar. König Philippe und Königin Mathilde verbanden die Mitteilung über ihre offizielle Trauerbekundung gleich mit der Ankündigung, dass sie bei der Trauerfeier anwesend sein werden. Allerdings wird nicht mit einer vergleichbaren Präsenz von weltlichen Machthabern und Monarchen gerechnet wie bei der Totenfeier für Benedikts polnischen Vorgänger Johannes Paul II., als rund 200 Staats- und Regierungschefs auf dem Petersplatz anwesend waren.

Nach dem Trauergottesdienst soll Benedikt in den Vatikanischen Grotten des Petersdoms beigesetzt werden.

Sekretär erzählt von letzten Worten Benedikts

Benedikt selbst, der sein Papstamt vor knapp zehn Jahren niedergelegt hatte, hat sich in seinem Testament eine einfache Zeremonie gewünscht. Er habe explizit um Schlichtheit im Zusammenhang mit der Beisetzung und den dazugehörenden Ritualen gebeten, sagte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni.

Joseph Ratzinger war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren in seinem Wohnhaus in den Vatikanischen Gärten gestorben. "Herr, ich liebe Dich" - das waren nach Auskunft von Benedikts langjährigem Sekretär Georg Gänswein die letzten Worte des emeritierten Papstes auf dem Sterbebett. Das habe ein Krankenpfleger erzählt, der sich um den 95-Jährigen gekümmert habe, sagte Gänswein am Sonntag. Dabei habe Benedikt Italienisch gesprochen, seine Stimme sei schwach, das Gesagte aber verständlich gewesen. Angaben zur Identität des Krankenpflegers machte Gänswein nicht.

Geistliches Testament veröffentlicht

Benedikt XVI. war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren. Von 2005 bis 2013 stand er an der Spitze der katholischen Kirche. Kirchengeschichte schrieb er auch mit seinem freiwilligen Rücktritt. Er war der erste Papst seit über 700 Jahren, der auf sein Amt verzichtete.

In der Vergangenheit war der Umgang von Benedikt XVI. mit dem Missbrauchsskandal immer wieder als zu zögerlich kritisiert worden. In seinem bereits 2006 verfassten geistlichen Testament, das nun posthum veröffentlicht wurde, schrieb Benedikt XVI.: "Alle, denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung."

In dem Vermächtnis dankte der deutsche Geistliche Gott zudem für seine "schöne Heimat im bayerischen Voralpenland" und seine Weggefährten. In seiner Heimat Bayern wird des Verstorbenen am Dienstagabend mit einem feierlichen Requiem im Münchner Liebfrauendom gedacht.