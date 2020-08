Abschied von Vogel: "Einer der ganz Großen der Sozialdemokratie"

Ein Leben im Dienst seiner Partei

Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans erinnerte an die vielen Funktionen, die Vogel im politischen Leben innehatte: Nach der OB-Zeit in München wurde Vogel zunächst Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, dann Bundesjustizminister, Kanzlerkandidat, Fraktionschef im Bundestag und Parteivorsitzender der SPD. "Hans-Jochen Vogel war ein Mann mit höchsten Ansprüchen, an sich selbst und an andere, mit festen Überzeugungen und einem inneren Kompass."

Aus der Vielzahl an Ämtern könne man ersehen, dass Vogel das "Vertrauen der Menschen" gewonnen habe. Vogel selbst hätte wohl energisch darauf bestanden, dass der Beitrag seiner Frau Liselotte zu seinem Leben gewürdigt werde, sagte Walter-Borjans.