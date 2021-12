Abschied von Erzbischof Tutu in Kathedrale von Kapstadt

Südafrika nimmt Abschied von einem Nationalhelden: Zahlreiche Menschen kamen, um dem früheren Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu die letzte Ehre zu erweisen. Vertreter der christlichen, buddhistischen, jüdischen, muslimischen und traditionellen afrikanischen Religionen sprachen Gebete. Tutus Sarg - ein einfacher Kiefernsarg - war zuvor in der Sankt-Georg-Kathedrale von Kapstadt angekommen, wo er bis zu einer Trauerfeier am Samstag aufgebahrt wird. Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Teilnehmenden an der Trauerfeier auf 100 Menschen begrenzt.

Glockenläuten als Zeichen der Trauer

Die Aufbahrung von Tutus Leichnam sei auf zwei Tage ausgedehnt worden, weil "eine Massenpanik befürchtet" worden sei, sagte Pastor Gilmore Fry. Seit Tutus Tod kamen bereits hunderte Menschen in die anglikanische Kathedrale, um Blumen niederzulegen und sich in ein Kondolenzbuch einzutragen. Seit Montag läuten als Zeichen der Trauer um Tutu jeden Mittag die Glocken der Sankt-Georg-Kathedrale für zehn Minuten. In ganz Südafrika hängen die Flaggen derzeit auf Halbmast.

Trauergottesdienst am Samstag

Der Vorkämpfer der Anti-Apartheid-Bewegung war am Sonntag in Kapstadt im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Predigt am Samstag wird der frühere Bischof von Natal, Michael Nuttall, halten, wie die anglikanische Kirche mitteilte. Tutu und Nutall arbeiteten jahrelang eng zusammen und galten während des Rassentrennungsregimes als Vorbild für die Zusammenarbeit zwischen einem weißen und einem schwarzen religiösen Führer.

Tutu wünschte sich einfache Beisetzung

Tutu hat laut seiner Stiftung genaue Wünsche für seine Beerdigung hinterlassen und wollte demnach keine teure Feier. So sollte sein Sarg die günstigste Ausfertigung sein. Tutus Leichnam soll im Familienkreis eingeäschert und in der Kathedrale beigesetzt werden.

Kämpfer gegen das Apartheid-Regime

Tutu hatte sich immer wieder gegen das Apartheid-Regime in Südafrika ausgesprochen, den Übergang des Landes zur Demokratie unterstützt und sich jahrelang für Menschenrechte, Frieden und Versöhnung weltweit eingesetzt. Er war 1986 zum Erzbischof von Kapstadt ernannt worden und damit der erste Schwarze an der Spitze der anglikanischen Kirche in Südafrika.

Nach seiner Emeritierung als Erzbischof wurde Tutu Vorsitzender der zur Aufarbeitung der Apartheidverbrechen gegründeten Wahrheits- und Versöhnungskommission. In den vergangenen Jahren zog sich der an Prostatakrebs erkrankte Nobelpreisträger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.