Abschied von der "Tagesschau": Jan Hofer legt die Krawatte ab

Am Ende seiner letzten "Tagesschau" machte Jan Hofer das, was manch ein Büroangestellter am liebsten als Erstes nach Feierabend macht: Hofer legte in der noch laufenden Sendung seine Krawatte ab, ein demonstratives Zeichen für seinen Abschied in den Ruhestand nach 35 Jahren als Nachrichtensprecher - davon 16 Jahre als Chefsprecher - der Nachrichtensendung.

"Machen Sie es gut" - mit diesen Worten verabschiedete sich Jan Hofer am Montagabend von den Zuschauern. Nach rund 36 Jahren im Dienst der quotenstärksten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen hat der 68-Jährige Punkt 20.00 Uhr zum letzten Mal die neuesten Nachrichten aus Deutschland und der Welt verlesen.

Hofer wird zum Abschied selbst zur Tagesschau-Meldung

Am Ende der Sendung wurde Hofer selbst zur Meldung. Die musste er allerdings nicht selbst verlesen. Sein Nachfolger Jens Riewa übernahm das für ihn. "Kein Sprecher der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung war so viele Jahre am Stück zu sehen wie der gebürtige Rheinländer", sagte Riewa.

Hofer selbst nutzte die Zeit nach dem Wetter für ein paar Worte an die Zuschauer: Sichtlich bewegt bedankte sich der 68-Jährige für die vielen guten Wünsche, die ihn zu seinem Ruhestand erreicht hätten. "Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigen Anzahl." Ein großer Dank gelte auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, in der Redaktion, in der Technik und dem Team der Sprecher und Moderatoren.