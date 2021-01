Abschied vom BR: Intendant Ulrich Wilhelm zieht Bilanz

Eine gesellschaftlich-kulturelle Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, auch des Bayerischen Rundfunks, sind Angebote wie BR Klassik. Wir haben auch eigene Orchester. Was ist da entstanden in den zehn Jahren?

Ulrich Wilhelm: Die Klassik ist ein Bereich, in dem der BR wirklich einen Ruf zu verteidigen hat. Das ist uns seit 70 Jahren gelungen. Wir haben unverändert das einzige Vollprogramm für Klassik, wobei wir das auch immer stärker anreichern mit Jazz, Musical, Musikgeschichte, Musikpädagogik. Wir haben das wirklich sehr gut gemachte Portal BR-Klassik, wir bieten mehr Livestreams. Die Klangkörper haben einen ganz anderen, viel zeitgemäßeren Internetauftritt. Die sogenannte Education, also die Vermittlung von Musik an junge Menschen oder musikferne Schichten, wird deutlich ausgebaut. Wir erreichen zehnmal mehr Menschen heute über Education-Angebote als noch vor zehn Jahren. Das ist etwas, was wir sehr gerne machen.

Dann die Perspektive, Sir Simon Rattle als neuen Dirigenten zu gewinnen, da erhoffen wir uns in drei Jahren nochmal besondere Innovationen. Und die Aussicht, im Münchner Werksviertel, einem neuen Stadtteil, Ende des Jahrzehnts einen eigenen Konzertsaal zu bekommen, bringt für unsere Klangkörper gewaltige neue Möglichkeiten, gerade auch in der Begegnung mit unterschiedlichsten Musiktraditionen.

Sie sind auch zuständig für den Sport in der ARD gewesen. Da kommt häufiger die Kritik auf, dass die Öffentlich-Rechtliche mehr sparen müssten und sich auch mehr Richtung Breitensport entwickeln könnten.

Ulrich Wilhelm: Das ist ein Dauerthema. Ich würde die Kritik verstehen, wenn wir weniger Sportarten bringen würden als vor Jahrzehnten. Tatsächlich aber dokumentieren wir in den Dritten Programmen über hundert verschiedene Sportarten und im Ersten immerhin 50. Fußball ist besonders aufmerksamkeitsträchtig, aber es gibt viel, viel mehr. Ich würde es auch verstehen, wenn wir immer mehr Geld ausgeben müssten für den Sport, zu Lasten anderer Inhalte, politischer Sendungen, Kindersendungen und so weiter. Gott sei Dank ist auch das nicht der Fall. Wir haben im Gegenteil den Sporthaushalt sogar abgesenkt. Und außerdem haben wir auch sehr viel mehr Rechte geteilt und auf manches verzichtet.

Katja Wildermuth, ihre Nachfolgerin, tritt am 1. Februar ihr Amt an. Und sie ist tatsächlich die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks. Hat der BR die Diversität genügend gefördert in den letzten Jahren?

Ulrich Wilhelm: Die Entscheidung über die Intendantin, also meine Nachfolgerin, die hat der Rundfunkrat getroffen, mit einer großen Mehrheit. Die Positionen innerhalb des BR werden in der Regel vom jeweiligen Intendanten vergeben, mit Zustimmung des Rundfunkrats. Wir haben hier in meinen zehn Jahren den Anteil von Frauen sehr deutlich erhöhen können. Aber weil wir ja fast die Hälfte unserer Beschäftigten in technischen Berufen haben, sind wir noch entfernt von 50:50, wir haben ein gutes Drittel. In manchen journalistischen Abteilungen des Hauses sind es schon 50:50 oder sogar mehr Journalistinnen als Journalisten. Aber das ist eine Daueraufgabe. Wir haben gut dazu gelernt beim Thema flexiblere Arbeitszeiten, Teilzeitlösungen, und einfach deutlich mehr auf das Leben zu reagieren. Auch die Lehren aus Corona werden eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringen. Und das wird beiden Geschlechtern nutzen. Außerdem, glaube ich, dass wir auch bei allen anderen Dimensionen der Diversität noch besser werden.

Bevor sie als Intendant zum BR wechselten, waren sie Regierungssprecher. Tatsächlich kann man bis heute in den Kommentarspalten der sozialen Medien beobachten, dass ihre Person mit viel Kritik behaftet ist und ihnen vorgeworfen wird, das sei zu viel Staatsnähe. Wie haben Sie damals selber diesen Perspektivwechsel wahrgenommen?

Ulrich Wilhelm: Ich war ja Journalist, das war mein erster Beruf. Und als Regierungssprecher war ich immer Beamter, ich war in meinem Leben nicht eine Minute Politiker. Daher konnte ich damit, glaube ich, gut umgehen. Es ist aber völlig klar, dass nur ein solcher Mensch Intendant oder Intendantin werden kann, für den die Unabhängigkeit der oberste Wert ist. Nicht nur die Politik ist hier eine Gefahr, sondern auch alle möglichen Interessensgruppen in der Gesellschaft. Wenn wir uns mit irgendeinem Anliegen verbinden würden im Sinne von "das drücken wir durch", dann ist die Unabhängigkeit verspielt.

Gibt es Pläne für die Zeit danach, haben Sie schon etwas vor?

Ulrich Wilhelm: Ich habe noch überhaupt nichts entschieden, aber unterschiedlichste Interessen. Dinge, die mich wirklich auch herausfordern, über die ich sehr intensiv nachdenke. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass mir etwas Spannendes einfällt.