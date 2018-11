Abschiebungen: Das teure Ende der Willkommenskultur

Immer mehr Menschen wurden in den vergangenen Monaten nach Afghanistan abgeschoben – im Rahmen sogenannter "Sammel-Charter-Maßnahmen". Das heißt: die abgelehnten Asylbewerber werden mit einer eigens dafür gecharterten Maschine in ihr Herkunftsland zurückgebracht. Doch der personelle und finanzielle Aufwand dieser Maßnahmen ist enorm, wie Zahlen aus dem Innenministerium zeigen.

Pro "Schübling", wie die abzuschiebenden Menschen im Polizeideutsch heißen, müssen aus Sicherheitsgründen bis zu drei Polizisten als Begleiter mitfliegen. So war es auch vor wenigen Wochen bei dem vorläufig letzten Flug, der von München aus in Richtung Mittlerer Osten startete - am Abend des 11. September.

Man spürt die Nervosität

Am Flughafen München wird die Boeing einer britischen Charter-Airlines startklar gemacht. Im weißen Licht der Scheinwerfer wird die Maschine betankt, Arbeiter machen Sicherheitschecks, Nervosität liegt in der Luft. Flug ZT 995 steht auf keinem Flugplan. Das Ziel der Maschine: Kabul in Afghanistan. 20 abgelehnte Asylbewerber sind für den Flug von den Ausländerbehörden angemeldet worden.

Ein Bus bringt Stunden zuvor die ersten Passagiere. Jeweils zwei Bundespolizisten in Warnwesten führen einen Mann an den Oberarmen die Gangway hinauf. Sammelabschiebungen sind extrem personalintensiv. Den Bund kostete diese Sicherheitsbegleitung im ersten Halbjahr 2018 fast vier Millionen Euro. In Deutschland begleiten 900 Beamte der Bundespolizei regelmäßig solche "Sammel-Charter-Abschiebungen".

Der „Personenbegleiter-Luft“

Christian Köglmeier ist einer von ihnen: Glatze, gestutzter Bart, eindringlicher Blick. Seit gut zehn Jahren fliegt er als "Personenbegleiter-Luft" immer wieder mit, wenn Menschen die Zwangsreise zurück in ihr Herkunftsland antreten. Diese befinden sich in einer Ausnahmesituation sagt er, egal aus welchen Gründen sie Deutschland verlassen müssten.

"Man weiß nie was in denen genau vorgeht und deswegen sollte man sich schon ein bisschen in die Menschen reindenken können, ein wenig Empathievermögen mitbringen." Christian Köglmeier, Bundespolizist

Früher war dieser Job bei Polizisten beliebt. Inzwischen jedoch wird es immer schwerer, genug Personal zu finden. Der Auftrag ist anspruchsvoll und manchmal nicht ungefährlich:

"Rückzuführende können auch aggressiv sein. Da können Kollegen angegriffen werden. Dass Beamte verletzt werden bei den Maßnahmen - auch das kommt vor." Christian Köglmeier, Bundespolizist

Der Check-In am Münchner Flughafen beginnt am späten Abend und läuft parallel zum normalen Flugbetrieb ab. Die vielen Urlauber und Geschäftsreisenden kriegen nichts davon mit. Dabei haben allein am Flughafen München in der ersten Jahreshälfte 1371 Menschen Deutschland zwangsweise verlassen.

Entscheidungen fällt das Landesamt für Asyl- und Rückführungen

Wer zuerst fliegt und wer ein paar Wochen Aufschub bekommt - das entscheidet das neue Landesamt für Asyl- und Rückführungen. Die Behörde arbeitet in einem großen weißen Bau mit langen steril wirkenden Gängen. Nur die Schilder an den Türen - Rückkehrberatung, Einzelabschiebungen, Sammelabschiebungen - verraten, womit sich die Beamten hier befassen.

Martin Panten, akkurater Anzug, randlose Brille, sitzt vor dem Rechner und scrollt durch lange Exceltabellen. Er erstellt die Passagierliste für die nächste Sammelabschiebung. Alle 103 Ausländerbehörden in Bayern schicken die Daten ihrer ausreisepflichtigen Personen an ihn - etwa ob die Polizei mit Widerstand rechnen muss. Wen setzt Martin Panten zuerst auf die Liste?

"Wir haben eine klare Priorisierung. Als erstes geht es darum: Ausländerrecht ist Sicherheitsrecht. Das heißt: Zuerst werden Straftäter und Gefährder, Personen die sich in Strafhaft befinden, oder Personen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen auf einen Flug gebucht." Martin Panten, Landesamt für Asyl- und Rückführungen

Abschiebung nach acht Jahren

Flüchtlingsorganisationen kritisieren immer wieder, dass nur eine Minderheit der nach Afghanistan abgeschobenen Flüchtlinge tatsächlich Straftäter sind, sondern häufig gut integrierte Menschen. Einer von ihnen war Ahmat. Er arbeitete in einem Teppichladen in Weiden in der Oberpfalz. Sein Chef Mohammad Nakhostin lobt ihn heute noch in den höchsten Tönen. Vor fünf Jahren sei er gekommen und habe gefragt, ob es Arbeit für ihn gebe.

"Nach einem Jahr konnte Ahmat Teppiche reparieren wie ein Meister. Er hat wirklich gezaubert in der Arbeit. Viereinhalb Jahre hat er bei mir gearbeitet. Es war nicht mein Laden, es war unser Laden." Mohammad Nakhostin, Teppichhändler

Ahmat lebte acht Jahre in Deutschland. Er hat Steuern und Versicherung gezahlt. Doch an einem Morgen Ende Juni kommt die Polizei in Nakhostins Laden und nimmt den jungen Mann mit.

"Warum musste er nicht nach dem ersten Jahr nach Hause gehen? Diese acht Jahre versteh ich nicht, über acht Jahre!" Mohammad Nakhostin, Teppichhändler

Fälle wie dieser in Weiden haben sich in den letzten Monaten gehäuft. Abgeschoben werden auch Menschen, die einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Doch in letzter Zeit erteilt die Ausländerbehörde in diesen Fällen keine Arbeitserlaubnis mehr.

Bayern legt die Regeln besonders restriktiv aus

In anderen Bundesländern wird das Recht weniger restriktiv ausgelegt als in Bayern. Dem Bayerischen Rundfunk antwortet das Bayerische Innenministerium auf Anfrage, man sei verpflichtet, die Ausreisepflicht durchzusetzen.

Und das ist dann der Job der Polizisten - also auch von Christian Köglmeier, der seit zehn Jahren Rückführungen begleitet.

"Es gibt Fälle, wo man tatsächlich für sich sagt, es ist wahrscheinlich gut, dass der Mensch das Land verlassen hat. Aber es gibt auch Fälle die man mit nach Hause nimmt. Da hat man dann noch einen oder mehrere Tage Mitgefühl." Christian Köglmeier, Bundespolizist

176 Charter-Maschinen sind in diesem Jahr bereits aus Deutschland gestartet. Rund 70 Millionen Euro kosteten allein die Flüge. Das Boarding von Flug ZT995 geht am 11.September ohne Aufsehen und Störungen ab. Als die Boeing anrollt, sieht man die Gesichter von 17 abgelehnten Asylbewerbern in den erleuchteten Fenstern. Über 40 Bundespolizisten sind als Begleiter mit dabei. Pünktlich um 22:05 Uhr startet die Maschine und nimmt Kurs auf Kabul.