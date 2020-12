Es ist eine zähneknirschende Einigkeit, mit der die Innenminister verkünden: Der Abschiebestopp nach Syrien wird nicht verlängert. Menschen, die als Flüchtlinge aus Syrien kamen, aber dort oder in Deutschland Verbrechen begangen haben, können ab dem kommenden Jahr wieder zurückgeschickt werden. Theoretisch. Es sei die Rückkehr zum Normalfall, sagt der Staatssekretär aus dem Innenministerium, Hans-Georg Engelke. Künftig wird also wieder im Einzelfall geprüft, ob ein Gefährder nach Syrien zurückgeschickt werden kann. Bisher wurde eine Abschiebung wegen des anhaltenden Bürgerkriegs ausgeschlossen. Laut Innenministerium geht es um rund 90 Menschen, die als islamistische Gefährder eingestuft werden.

Innenministerium will Aufenthaltsrecht prüfen

Ein grundsätzlicher Stopp sei nicht mehr vermittelbar, sagt Staatssekretär Engelke. Als Beispiel nennt er die Messerattacke in Dresden Anfang Oktober, bei der eine Person getötet wurde. Mutmaßlicher Täter ist ein islamistischer Extremist. Engelke stellt die Frage: "Zu wem soll ich denn jetzt gehen und sagen, ich prüfe noch nicht einmal, ob ich nicht irgendeine Möglichkeit habe, dass du hier kein Aufenthaltsrecht hast?" In einem Fall wie in Dresden werde es ab dem kommenden Jahr wieder eine Einzelfallprüfung geben.

Herrmann: "Auch Rechte der Menschen in Deutschland schützen"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betont, die Zahl der Gefährder sei gemessen an der großen Zahl syrischer Flüchtlinge in Deutschland klein. Die Situation in Syrien sei nach wie vor schwierig aber in Bewegung. Es gebe Flüchtlinge aus Deutschland, die zu Heimatbesuchen, beispielsweise nach Damaskus flögen. „Vor diesem Hintergrund ist der generelle Abschiebestopp nicht mehr vermittelbar“, findet Herrmann.

Menschenrechtslage in Syrien unübersichtlich

Menschenrechtsorganisationen lehnen Abschiebungen nach Syrien wegen andauernder Gewalt und Kriegsverbrechen ab. In einem Lagebericht des Europäische Asylbüros (EASO) heißt es, die Lage müsse regional differenziert betrachtet werden. Einzelne Regionen seien weiterhin generell unsicher. Für andere, wie beispielsweise Damaskus, müsse das im Einzelfall geprüft werden. Es gibt aber auch noch eine Reihe praktischer Gründe, die baldige Abschiebungen syrischer Gefährder unwahrscheinlich machen.

Abschiebungen nach wie vor kaum möglich

So unterhält Deutschland zurzeit keine diplomatischen Beziehungen nach Syrien. Um eine Person in ihr Heimatland zurückzuschicken, bedarf es aber auch der Bereitschaft dieses Landes die Person wieder aufzunehmen. Die meisten Abschiebungen, auch in andere Länder, scheitern daran. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD kritisiert, dass das Innenministerium bisher keine Vorschläge gemacht habe, die praktischen Hürden im Fall Syrien aus dem Weg zu räumen. Es sei falsch, den Eindruck zu erwecken, nur weil der Abschiebestopp auslaufe, könne nun auch wieder abgeschoben werden. „Ich halte das auch ein Stück weit für populistisch“, sagt Pistorius. Gleichzeitig betonte er, auch die SPD-geführten Bundesländer befürworteten grundsätzlich die Abschiebungen der Gefährder.

Neuer Pandemie-Extremismus: "Querdenken"

Ein weiteres Thema der Innenministerkonferenz: Die sogenannte „Querdenken“-Bewegung. Die Pandemie rufe Extremisten auf den Plan, die Anschluss an besorgte Menschen finden, sagt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier von der SPD und Innenminister in Thüringen. Er befürworte die Entscheidung des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg die Gruppierung aus Stuttgart zu beobachten. Staatssekretär Engelke betont, natürlich seien nicht alle, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, Extremisten. „Versammlungen mit geringer Teilnehmerzahl verlaufen überwiegend friedlich, bei Demonstrationen mit einer hohen Teilnehmerzahl beobachten wir aber, dass zum Teil rechtsextremistische Gruppierungen oder auch Parteien zur Teilnahme aufrufen.“

Beobachtung der AfD: Innenminister zurückhaltend

Bei der jüngsten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin war es zu Zwischenfällen im Bundestag gekommen. AfD-Abgeordnete hatten rechte Aktivisten als Besucher eingeschleust, die Abgeordnete bedrängten und beleidigten. „Die Unantastbarkeit des Parlaments ist offensichtlich in unserer Republik kein Tabu mehr“, sagt Maier. Bei der AfD schienen sich die Dinge „zu entwickeln“, sagte er, „um es neutral auszudrücken“. Zur Frage nach einer Beobachtung der kompletten AfD durch den Verfassungsschutz äußerten sich die Innenminister zurückhaltend. Das sei keine politische Entscheidung, sondern die Sache der Verfassungsschutzbehörden und werde auf Grundlage gesammelter Informationen und Einschätzungen getroffen.