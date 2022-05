BR24live: Bundestagsdebatte zur Abschaffung des §219a

Der Bundestag debattiert am Mittag über den Gesetzentwurf zur Abschaffung des Gesetzesparagrafen 219a, der das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche regelt. Mit einer Streichung dieses Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch will die Ampel-Koalition unter anderem erreichen, dass Ärztinnen und Ärzte in Deutschland künftig nicht mehr mit Strafverfolgung rechnen müssen, wenn sie öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Die Unionsfraktion plant einen Antrag dagegen.

Abtreibungs-Werbeverbot "aus der Zeit gefallen"

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann ist das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche "aus der Zeit gefallen". Haßelmann bezeichnete die geplante Abschaffung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als "frauen- und gesellschaftspolitisch überfälligen Schritt".

Die Koalition plant nach langen Debatten, den umstrittenen Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Er regelt das Verbot, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Ärztinnen und Ärzte dürfen bislang keine ausführlichen Informationen über solche Eingriffe öffentlich anbieten, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen. Das soll sich ändern.

FDP will "bestmögliche" Information

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte bei der Vorstellung des Entwurfs erklärt, mit dem Gesetzentwurf gehe die Regierung einen "wichtigen Schritt für die Selbstbestimmung der Frauen in Deutschland". Frauen sollten sich über Methoden und mögliche Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs "bestmöglich informieren können". Zugleich sollen demnach begleitende Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes gewährleisten, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche künftig nur unter strengen Vorgaben erlaubt sein soll.

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, erklärte, eine Reform des Paragrafen sei mit der Union nicht möglich gewesen. Zugleich betonte sie, die Koalition habe sich auch vorgenommen, Maßnahmen gegen die sogenannte Gehsteigbelästigung zu ergreifen und entsprechende Demonstrationen von Abtreibungsgegnern vor Beratungsstellen möglichst zu unterbinden. Dies sei für die betroffenen Frauen eine "unerträgliche Situation". Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, sprach auch mit Blick auf die aktuelle Abtreibungsdebatte in den USA von einem "wichtigen Signal".

Union für Beibehaltung des §219a

Unterdessen brachte die Union einen eigenen Antrag in den Bundestag ein, der die Beibehaltung des Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch vorsieht. Die Unionsabgeordnete Andrea Lindholz (CSU) erklärte, es gehe darum, klar zu stellen, dass eine Abtreibung nicht dasselbe sei wie ein anderer medizinischer Eingriff. Bereits jetzt hätten Frauen einen ausreichenden Zugang zu Information über einen Schwangerschaftsabbruch.

Ihr Antrag sehe auch vor, dass Ärzte die Information auf ihre Homepage stellen können, ob sie eine Abtreibung durchführen, er verbiete aber weiter das "wie". Eine Streichung des Paragrafen 219a stelle zudem "das Gesamtgefüge" um den Paragrafen 218 in Frage. Lindholz sprach sich zudem dagegen aus, dass der Arzt, der die Abtreibung durchführt, auch die Beratung mache. Dafür seien die Schwangerenberatungsstellen zuständig

BR24live ab 11.30 Uhr

BR24 überträgt ab 11.30 Uhr live aus dem Bundestag. Die Münchner Stadträtin und Allgemeinärztin Hannah Gerstenkorn sowie unsere Korrespondentinnen Katharina Häringer und Barbara Kostolnik ordnen die Debatte ein.