Abschaffung der Zeitumstellung noch nicht 2019

Die zuständigen Ausschüsse im Europaparlament haben empfohlen, künftig auf die Zeitumstellung in der EU zu verzichten. Allerdings wolle man nichts überstürzen, hieß es. Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, schon ab diesem Jahr auf die Zeitumstellung zu verzichten.

Mehrheit laut EU-Umfrage für Abschaffung der Zeitumstellung

Bei einer EU-Umfrage im vergangenen Jahr hatte sich die Mehrheit der Befragten für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte darauf an, sich für den Beschluss zur Abschaffung der Zeitumstellung einzusetzen. Nun zeichnet sich nach Eindrücken des deutschen CDU-Europapolitikers Peter Liese im EU-Parlament eine Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung ab.

Abstimmung zur Abschaffung der Zeitumstellung verzögert sich

Vier mitberatende Ausschüsse, darunter der Gesundheitsausschuss, hätten sich für den entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission ausgesprochen, sagte Liese am Donnerstag in Brüssel. Der maßgebliche Verkehrsausschuss stimmt sich allerdings erst Anfang März ab, kurz darauf könnte das Parlamentsplenum abstimmen. Damit die Zeitumstellung in der EU abgeschafft werden kann, müssten auch die EU-Staaten zustimmen. Im zuständigen Verkehrsministerrat gab es zuletzt noch einige offene Fragen. Als Datum für die letztmalige Zeitumstellung war das Jahr 2021 im Gespräch. Das nächste Treffen ist hier erst im Juni anberaumt.

EU-Staaten sollen künftig zwischen Winter- oder Sommerzeit wählen können

Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr vorgeschlagen, ab 2019 nicht mehr halbjährlich an der Uhr zu drehen. Welche Zeit dann in den einzelnen Ländern gelten würde, ist nationale Angelegenheit. Die EU-Staaten sollen wählen können, ob sie dauerhaft Winter- oder Sommerzeit haben wollen.

Termin der Zeitumstellung auf Sommerzeit 2019

In der Nacht vom 30. auf den 31. März 2019 ist es also nochmal so weit: Die Uhren werden auf Sommerzeit um zwei Uhr eine Stunde vorgestellt auf drei Uhr.