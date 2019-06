Abschaffung der Zeitumstellung: Das kann dauern

EU-Staaten bei Zeitumstellung noch nicht festgelegt

Trotz Aufforderung hätten bislang nur wenige Länder ihre nationale Position dargelegt, stellte Rumänien jetzt fest. Die Staaten müssten noch Konsultationen in der Regierung, mit Interessengruppen, Bürgern und Nachbarstaaten abschließen, bevor sie sich positionierten.

Eine gemeinsame Linie der EU-Staaten ist also noch nicht in Sicht. Wegen der Unentschlossenheit der Länder könnte sie nun frühestens Ende des Jahres, beim nächsten regulären Treffen der Verkehrsminister zustandekommen. Anschließend müsste dann mit dem Parlament verhandelt werden. Eine Entscheidung noch in diesem Jahr ist damit nicht mehr wahrscheinlich.

Diplomatin: Einigung fraglich

Die Deutsche Presseagentur zitiert eine nicht namentlich genannte EU-Diplomatin: "Das Momentum ist vorbei." Ihrer Einschätzung nach werde es immer schwieriger, überhaupt noch zu einem Ergebnis zu kommen.

Deutschland will erst Folgeabschätzung

Auch Deutschland hat sich noch nicht festgelegt, ob ab 2021 dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gelten soll. Laut Funke-Mediengruppe drängt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darauf, dass die EU-Kommission zunächst eine Folgenabschätzung für die Abschaffung der Zeitumstellung vorlegen müsse.

Altmaier selbst hatte bislang immer für die Sommerzeit plädiert. Auch die Mehrheit der Deutschen und der Bayern bevorzugt diese Variante. Die früher bei uns übliche Winterzeit ist etwas unbeliebter.

💡 Was ist die Zeitumstellung?

Grundlage für die Zeitumstellung ist derzeit eine EU-weite Regelung, wonach die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) in allen Mitgliedstaaten jeweils am letzten Sonntag im März beginnt und am letzten Sonntag im Oktober endet - in diesem Jahr fällt dies auf den 27. Oktober. Derzeit gibt es in Mitteleuropa eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Deutschland und 16 weitere EU-Länder gehören. Sie soll zugunsten von Reisenden und Handel möglichst erhalten bleiben.