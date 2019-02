Abriss der Unglücksbrücke in Genua begonnen

Ein halbes Jahr nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua laufen die Abrissarbeiten an den Überresten des Viadukts. "Das ist ein wichtiger Schritt mit hohem Symbolwert", sagte der Bürgermeister der italienischen Hafenstadt, Marco Bucci. Regierungschef Giuseppe Conte verschaffte sich vor Ort einen Überblick. Der Start der Abrissarbeiten markiere für Genua einen "Neustart" und sei eine "Erlösung", sagte Conte.

Abriss kostet 19 Millionen Euro

Eigentlich sollte bis zum Abend in einer komplizierten Aktion ein rund 40 Meter langes Stück des westlichen Überrests in etwa 45 Meter Höhe abgetragen werden. Am Nachmittag sagte eine Sprecherin der Abrissfirma aber, dass es auch erst in der Nacht oder am Samstag so weit sein könnte. Die Kosten für den Abriss der Brücke und die Räumungsarbeiten werden von den Behörden auf 19 Millionen Euro geschätzt.

Ermittlungen laufen

Am 14. August 2018 war der als Morandi-Brücke bekannte Viadukt eingestürzt. Viele Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen. 43 Menschen kamen ums Leben. Zahlreiche Anwohner mussten ihre Häuser im Umfeld der Brücke dauerhaft räumen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 20 Personen sowie gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia. Die 1,18 Kilometer lange Brücke wurde zwischen 1963 und 1967 gebaut.

Stararchitekt Piano plant Wiederaufbau

Den Wiederaufbau einer neuen Brücke leitet Stararchitekt Renzo Piano, der ursprünglich aus Genua kommt. Er hatte angeboten, sich gratis darum zu kümmern. "Diese Brücke soll tausend Jahre halten und aus Stahl sein", hatte er im September erklärt. Nach Angaben von Verkehrsminister Danilo Toninelli soll die neue Brücke schon Ende des Jahres stehen und Anfang 2020 für den Verkehr öffnen.