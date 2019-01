Abou-Chaker: Bushidos Ex-Geschäftspartner in Berlin verhaftet

Am Rande eines Gerichtstermins in Berlin ist am Dienstag der berüchtigte Clanchef Arafat Abou-Chaker verhaftet worden. Der ehemalige Geschäftspartner des Rappers Bushido wurde nach dem Ende eines Prozesses gegen ihn vor dem Amtsgericht Tiergarten aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.

Es bestehe der "dringende Verdacht der Verabredung eines Verbrechens", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Abou-Chaker war über Jahre Geschäftspartner von Bushido

Die Taten, die verabredet gewesen sein sollen, beziehen sich nach Angaben des Sprechers auf Familienangehörige von Bushido.

Es gehe es um eine "verabredete Entziehung Minderjähriger, schwere Körperverletzung und Anstiftung zur Entziehung Minderjähriger", sagte der Sprecher weiter.

Plante er die Entführung von Bushidos Familie?

Die Taten, die verabredet gewesen sein sollen, beziehen sich nach Angaben des Sprechers auf Familienangehörige von Bushido. Als Haftgründe nannte er Flucht und Verdunklungsgefahr. Nähere Angaben machte er nicht.

Der Festgenommene sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Abou-Chaker war jahrelang Geschäftspartner Bushidos, zerstritt sich mit dem Rapper jedoch.

In die Augen gestochen und die Nase gebrochen

Unmittelbar vor der Verhaftung war Abou-Chaker nach Gerichtsangaben wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, die aber noch nicht rechtskräftig ist.

In dem Prozess vor dem Amtsgericht ging es um eine Streitigkeit im Treppenhaus einer Physiotherapiepraxis. Abou-Chaker soll dort seinem Opfer mit den Fingern in die Augen gestochen und ihm einen Nasenbeinbruch zugefügt haben.