Abitur-Fahrten als Corona-Superspreading-Events?

Noch ist man am Gymnasium Geretsried schockiert von der Nachricht: Mindestens 25 von 35 jungen Abiturientinnen und Abiturienten der Schule haben sich auf einer Abifahrt nach Kroatien infiziert. Acht davon mit der Delta-Variante. Zwei Betroffene könnten bereits infiziert losgefahren sein, heißt es vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, das für die Tests nach der Rückkehr verantwortlich ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Zehn- bis 19-Jährigen im Landkreis schnellte danach auf 153 hoch.

Abifahrt nicht von der Schule organisiert

"Es war keine Abifahrt von der Schule. Wir wussten gar nicht, wer dabei war", betont Christoph Strödecke, Schulleiter am Gymnasium Geretsried. Das Kollegium habe sich für die jungen Leute gefreut, dass sie nach den schwierigen Monaten und nach bestandenem Abitur das Leben genießen wollten. Man könne und wolle bei der Planung von privaten Abireisen nicht hineinreden. Es sei eine private Veranstaltung - privat organisiert und bezahlt. Als Schule könne man nur auf die Folgen derartiger Reisen hinweisen.

Die heutige Zeugnisvergabe müsse nun ohne die in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler erfolgen. Stattdessen werde ihnen ihr Abizeugnis zugeschickt. Wer genau betroffen ist, weiß Strödecke offiziell nicht. Das verbiete der Datenschutz.

Abiturienten auf Korfu infiziert

Nicht nur Geretsried, auch viele weitere Schulen sind betroffen. Mehr als 300 Teilnehmer aus verschiedenen Gymnasien im Großraum München waren beispielsweise bei einer einwöchigen Reise nach Korfu dabei. Allein im Landkreis Landsberg wurden seither sieben Schüler positiv auf Corona getestet, wie das dortige Landratsamt erklärte. Von diesen sei glücklicherweise niemand schwer erkrankt, hieß es. Noch lägen nicht von allen Getesteten die Ergebnisse vor.

Ein Schüler aus der Gruppe befindet sich noch in Griechenland in Quarantäne, da er bereits vor der Rückreise der Gruppe positiv getestet worden war. Für die zurückgekehrten Schüler wurde 14 Tage Quarantäne angeordnet.

Schülerin: Hygienemaßnahmen eingehalten

Die Abiturientin Isabel Welzl aus Germering möchte ihre Fahrt nach Korfu auf keinen Fall missen. Auch bei einem eventuell möglichen Ansteckungsrisiko hätte sie nicht auf diese Möglichkeit, mit den Schulkameraden zu verreisen, verzichtet.

"Bevor wir in den Bus einsteigen durften, mussten wir alle einen negativen PCR-Test vorlegen, damit der Veranstalter wusste, dass wir alle negativ sind", erklärt die 19-Jährige. "Im Bus selbst mussten wir dann keine Masken mehr tragen, weil wir getestet waren. Auf Korfu bestand keine Maskenpflicht von Seiten der griechischen Regierung, nur in den Supermärkten. In den Clubs wurden die Hygienemaßnahmen eingehalten, die von Korfu vorgegeben wurden. So war zum Beispiel Tanzen verboten", beschreibt Isabel die Situation vor Ort.

An der heutigen Zeugnisverleihung kann die Schülerin nicht teilnehmen. Als Kontaktperson eines infizierten Mitfahrers muss sie in Quarantäne bleiben. Der Anruf vom Gesundheitsamt kam zu ihrem Erstaunen erst eine Woche nach der Rückkehr. Im Ernstfall hätte sie in der Zwischenzeit andere Personen anstecken können.

Individuelle Entscheidung

Die Abiturientinnen und Abiturienten seien volljährig, verteidigt auch der Bayerische Elternverband die Abireisen. "Dieses Erlebnis einer Abschlussfahrt ist ganz, ganz wichtig", meint Henrike Paede vom BEV. "Selbst wenn man hinterher eine Quarantäne in Kauf nehmen muss." Die jüngeren Leute hätten auch nicht das Risiko, sehr schwer zu erkranken, betont die Sprecherin des Elternverbandes. "In dem Alter, in dem die Abiturientinnen und Abiturienten sind, sollten die Eltern zwar beraten, aber die Entscheidung liegt allein bei den Jugendlichen."

Tourismusbranche wirbt für "Abireisen"

Der Begriff "Abireisen" sei irreführend, betont das Kultusministerium. Mit dem Begriff werbe die Reisebranche aggressiv für Events, die oftmals nicht nur von Abiturientinnen und Abiturienten gebucht würden. Auch Freundeskreise firmieren unter diesem Label. Als Ministerium könne man dagegen nichts unternehmen.

Der Markt der "Abireisen" ist in den vergangenen Jahren merklich gewachsen. Maßgeschneiderte Angebote werben beispielsweise für zehn Tage "inklusive Party- und Erlebnisprogramm" mit Feiern in Clubs, am Strand oder auf dem Partyboot. Diese Angebote sind offenbar sehr beliebt.