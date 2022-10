Abhängigkeit: Sind wir China ausgeliefert? Possoch klärt!

Ein chinesischer Staatskonzern darf sich an einem Containerterminal in Hamburg beteiligen. Fachressorts hatten explizit davor gewarnt, Kanzler Olaf Scholz (SPD) beschwichtigt und sieht "keine Abhängigkeit" von China dadurch. Die Diskussion um die Beziehung Deutschlands zu China ist jedoch voll im Gange, befeuert auch durch den Weg, den Staatschef Xi zu gehen scheint: hin zu einem immer autoritäreren Regime. Nächste Gefahr China? Dieser Frage geht das neue "Possoch klärt" (Video unten) nach.

"Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel"

Mitte Oktober, bei der Anhörung der drei Nachrichtendienst-Chefs im Bundestag, sagt Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, einen bemerkenswerten Satz:

"In meinen Gesprächen mit ausländischen Partnern – wenn man über China spricht – heißt es immer: 'Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel.'" Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

Der Satz geht unter. Die Öffentlichkeit konzentriert sich mehr auf die Debatte um die AKW-Verlängerung, die parallel geführt wird. China ist schließlich auch weit weg. Russland beschäftigt uns mit direkten Auswirkungen eben jetzt. Wie beim Sturm, der einem jetzt das Dach abdeckt. Der Klimawandel ist jedoch das, was das Leben dauerhaft verändern wird.

Hamburger Hafen: Knapp 25 Prozent an einem der vier Terminals

Es ist Teil der Wahrheit, dass die Beteiligung der "Cosco Shipping", einem chinesischen Staatskonzern, bei unter 25 Prozent liegt und sich nur auf eins der vier Terminals des Hamburger Hafens bezieht.

Der andere Teil der Wahrheit ist aber: Deutschland ist bereits von China abhängig, wie Nadine Godehardt, Wissenschaftlerin der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, klarmacht: "Die Automobilbranche, ähnlich wie auch Chemiebranche, sind eben die beiden Branchen, die eine große Abhängigkeit vom chinesischen Geschäft haben. Der Markt für Verbrennungsmotoren, solange man sie noch verkaufen kann, und eben auch für den Chemiesektor, liegt in China. Das wird vielleicht auch noch einige Jahre so weitergehen. Aber das hat ein Ende."

Im Video: Abhängigkeit – Ist Deutschland China ausgeliefert? Possoch klärt!