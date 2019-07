Abgezockt im Urlaub: ADAC warnt vor falschen Pannenhelfern

Am Samstag beginnen in Bayern die Sommerferien - dann fahren viele mit dem Auto auch in südosteuropäische Länder wie Kroatien, Slowenien, Serbien, Ungarn, Polen und Bulgarien. Der Vorteil: Diese Länder sind von Bayern aus gut mit dem Pkw zu erreichen. Der Nachteil: Das erhöhte Aufkommen von Auto-Touristen lockt auch Betrüger an - wie falsche ADAC-Pannenhelfer.

"Das Ziel dieser Betrüger ist, unter der Marke ADAC das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, um dann erhöhte Abschleppkosten und oftmals unnötige oder nicht fachgerechte Reparaturen abzurechnen und somit einfach Kasse auf Kosten der Autofahrer zu machen." Jochen Oesterle, ADAC-Sprecher

Hergerichtet sind die Autos der Betrüger meist recht unbeholfen; manchmal aber auch in täuschend echtem ADAC-Design - und dementsprechend schwer als gefälscht zu erkennen.