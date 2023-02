Abgeschossener chinesischer Ballon hatte Hawaii zum Ziel

Die ursprüngliche Flugbahn des abgeschossenen chinesischen Ballons hätte Insidern zufolge über Guam und Hawaii geführt. Die USA gehen davon aus, dass der Ballon durch die vorherrschenden Winde vom Kurs abgebracht worden sei, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Auch über der Ukraine wurden Ballons gesichtet und abgeschossen.

USA verfolgten Ballon seit Start in China

Wie die "Washington Post" berichtete, haben US-Militär und Geheimdienste den chinesischen Ballon bereits seit seinem Start von der Insel Hainan nahe der Südküste Chinas verfolgt. Nach chinesischen Angaben handelt es sich bei dem Ballon um ein ziviles Forschungsgerät zur Wetterbeobachtung.

Die USA werfen China vor, ihn zu Spionagezwecken gestartet zu haben. Der Ballon war am 4. Februar von einem US-Kampfjet vor der Küste South Carolinas abgeschossen und die Trümmerteile geborgen worden.

Luftalarm in Kiew wegen Ballons

Auch die ukrainische Luftwaffe hat nach Behördenangaben mehrere Ballons über der Hauptstadt Kiew gesichtet und die meisten davon abgeschossen. Sie wurden offenbar von Russland aus gestartet.

Offizielle Stellen in Kiew erklärten am Mittwoch, die Ballons könnten mit Aufklärungsausrüstung ausgestattet worden sein, um "unsere Luftabwehr aufzudecken und zu erschöpfen". Die Behörden würden die Trümmer "sorgfältig untersuchen", fügte die Stadtverwaltung in Kiew hinzu. Die Ballons hatten in der Hauptstadt Luftalarm ausgelöst.

Vermutung: Ukraine in der Luftabwehr zu schwächen

Zuvor hatte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe Juryj Ignat erklärt, Russland setze Ballons ein, die "praktisch nichts kosten", damit die Ukraine ihre Flugabwehrraketen verschwendet. "Die Russen werden alle verfügbaren Methoden der Kriegsführung einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen", sagte Ignat der Nachrichtenagentur AFP. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Geräte "eine Art Überwachung durchführen können", daher sei es wichtig, "sie zu verstehen", fügte er hinzu.

Der Luftwaffe zufolge handelt es sich um gewöhnliche, mit Gas gefüllte Ballons mit einem Reflektor und einem Radar. Da es sich dennoch um ein Luftziel handele, seien die Luftabwehrsysteme gezwungen, zu reagieren, sagte Ignat.

Seit Beginn der russischen Invasion im vergangenen Februar hatten ukrainische Behörden wiederholt russische Ballons in ihrem Luftraum gesichtet. Am Dienstag sperrte die benachbarte Republik Moldau aufgrund eines Flugobjekts, das einem Wetterballon ähnelte, vorübergehend ihren Luftraum.