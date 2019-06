vor 22 Minuten

Stephan E. hat Mord an Lübcke gestanden

Der tatverdächtige Stephan E. hat den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gestanden. Das sagte Bundesinnenminister Seehofer (CSU) am Rande einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses in Berlin.