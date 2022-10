"Abermals das Prinzip Gießkanne": Kritik an Gaskommission

Paritätischer: Energiekomponente einführen, Regelsätze erhöhen

Weitergehende Hilfen fordert der Paritätische Gesamtverband. Zum Beispiel eine Energiekostenkomponente sowie eine schnelle Erhöhung der Regelsätze um 200 Euro. Menschen in Haushalten mit geringem Einkommen müssten vor sozialer Not geschützt werden. Zielgenau und wirkungsvoll müssten diese Entlastungen für die sein, "die wegen der insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten ohnehin schon mit dem Rücken an der Wand stehen", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

New Normal: Alte Gaspreise kommen nicht zurück

Viele Forderungen, dass es mit Einmalzahlung und Bremse ab März nicht getan sein darf, dürften auch mit dem zu tun haben, was die Nürnberger Wirtschaftsweise Veronika Grimm erklärte: Trotz Gaspreisbremse werden die Preise wohl nicht mehr auf den Stand der vergangenen Jahre zurückgehen. Mit Bremse wird der Preis bei 12 Cent liegen, gegenüber 7 Cent pro Kilowattstunde im vergangenen Jahr. Das sei das "new normal", sagte Grimm. Die neue Normalität. Und die dürfte für Haushalte mit geringem Einkommen schon schwer genug werden.