Abenteuer Nahverkehr: Ein Selbstversuch quer durch die Alpen

Bis Freitag soll das Klimaschutzpaket der Bundesregierung auf den Tisch kommen. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Verkehr. Mit einem Selbstexperiment wollten 13 junge Männer und Frauen vom Jungen Forum der Alpenschutzkommission Cipra aufzeigen, woran es am meisten hapert, wenn man umweltfreundlich mit dem ÖPNV in den bayerischen Bergen unterwegs sein will. Sie haben eine zweitägige Expedition unternommen: einmal quer durch die gesamten bayerischen Alpen vom Bodensee an den Königssee nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, hatte Abenteuercharakter.

Schlechte Anschlüsse und überfüllte Busse

Schon in Kaufbeuren: der erste verpasste Anschluss wegen der verspäteten Ankunft aus Kempten. In diesem Fall aber lobt die Öffi-Gruppe der Alpenschutzkommission die Bahnmitarbeiterin. Die berät sie gut, so dass die Gruppe ihren Fahrplan in Füssen, wo etwas Pufferzeit eingeplant war, wieder einhalten kann.

Dann aber die nächste Überraschung: Der Bus nach Garmisch-Partenkirchen ist so voll, dass an den Königsschlössern Wartende sogar stehen gelassen werden, weil sie nicht mehr in den Bus passen. Die Nachfrage ist also da, folgert Frederick Manck vom Jungen Forum der Cipra - nur das Angebot ist nicht attraktiv genug.